Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Ahorn ist hartnäckig. Nach den Blättern, weiß Rainer Schlieter, kommen die Nasen, die geflügelten Früchte des Baumes. "Die fallen erst im Dezember ab", sagt der Fürstenwalder.

Den Grünstreifen vor seinem Grundstück in der Turmstraße befreit er am Dienstag vom Laub der gegenüberliegenden Straßenbäume – der Westwind, sagt Schlieter, fege sie zu ihm rüber. Seit Mitte Oktober muss der Fürstenwalder zweimal in der Woche vor seinem Grundstück Laub harken, "damit es sauber aussieht". Dienstagabends stellt er die befüllten Laubsäcke raus, damit sie der Kommunalservice mittwochs einsammeln kann.

Plastiksäcke werden recycelt

177 Straßen im Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen Molkenberg, Trebus und Heideland werden von den Mitarbeitern wöchentlich noch bis 22. November abgefahren. Je nach Laub-Aufkommen, teilt Patrick Linke vom Kommunalservice mit, sind täglich bis zu vier Zweierteams unterwegs. Robert Wolff und Steve Müller beendeten am Montag in der Erich-Weinert-Straße ihre Tour durch Süd. Hätten sie ihr Pensum nicht geschafft, wären sie am Dienstag die verbliebenen Straßen abgefahren.

Die laut Vorgabe mit maximal 20 Kilo befüllten Säcke, die sich auf der Ladefläche ihres Pritschenwagens befinden, fahren die Mitarbeiter des Kommunalservice zunächst auf das Betriebshofgelände. Dort wird das Laub aus den Foliensäcken geschüttet, das Plastik gesammelt und in die Weiterverwertung gegeben. Die Blätter gelangen zur Fürstenwalder Niederlassung des Entsorgungsunternehmens Becker und Armbrust. Mit einer Laubmenge von insgesamt rund 1500 Kubikmetern rechnet Patrick Linke am Ende der neunwöchigen Sammelperiode. "Die Entsorgung schlägt mit zirka 18 000 Euro zu Buche", sagt er.

Langwierige Kompostierung

Monate, bis zu einem halben Jahr könne es dauern, bis aus toten Blättern nährstoffreiche Erde entsteht, schätzt Norman Schlauß. Bei Becker und Armbrust in Fürstenwalde ist er Disponent. Das Laub der städtischen Straßenbäume werde nicht vor Ort, sondern bei der Naturerden und Recycling GmbH in Frankfurt (Oder) kompostiert. In einer Kompostieranlage, erklärt Schlauß den Vorgang, werde das Laub zunächst eine Zeit lang gelagert, dann geschreddert und gesiebt, um andere Grünabfälle daraus zu entfernen. "Die Mischung rottet, wird umgesetzt, nochmal gehäckselt, liegt dann erneut", beschreibt er weiter. Schließlich werde das Kompostmaterial abgesiebt; zurück bleibt Kompostboden, der zur Aufbesserung von Erde verwendet werden kann.

Die Format gGmbH, die für die Pflege des Goethe- oder auch des Seilerplatzes zuständig ist, kompostiert einen Teil der Blätter auf ihrem Hofgelände in Neuendorf im Sande, sagt Peter Metze. Täglich sei er zurzeit als Gruppenleiter mit seinen Leuten auf den städtischen Grünflächen unterwegs, um Laub zu sammeln. Auf privaten Grundstücken mit Laubbläsern und Harken zugange ist hingegen Jens-Peter Mertens mit seinen Mitarbeitern. Seine Bad Saarower Objektpflege-Firma fahre das Laub zur Deponie Alt Golm. Die Entsorgung koste dort zwölf Euro pro Kubikmeter.

Anwohner Rainer Schlieter findet es gut, wie die Stadt die Abholung des Straßenlaubes organisiert. Selbst die Nasen des Ahorns werde er noch los; spätestens in der Woche ab dem 9. Dezember. Dann werden Laubsäcke ein letztes Mal abgeholt.