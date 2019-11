Annette Herold

Schöneiche (MOZ) In der Zukunft sollen auf dem Schöneicher Friedhof auch Baumbestattungen wie im Friedwald möglich sein. Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) soll prüfen, wie sich diese Form der Beisetzung realisieren lässt. Dies hat die Gemeindevertreterversammlung einstimmig auf Antrag der CDU beschlossen. Auch teilanonyme Bestattungen soll es geben.

Maßgebliche Initiatorin des Vorstoßes ist die Gemeindevertreterin Karin Griesche (CDU), die in der Schöneicher Initiativgruppe "Erhalt historischer und besonderer Gräber" mitarbeitet. Die Bestattungskultur habe sich gewandelt, haben sie und ihre Mitstreiter auch in Schöneiche beobachtet. Darauf müsse man reagieren. Nicht immer könnten oder wollten Familien über Jahre Gräber pflegen, mancher wollte in aller Stille und doch nicht namenlos beigesetzt werden. Dem müsse die Gemeindeverwaltung mit einer überarbeiteten Friedhofssatzung Rechnung tragen.

Zugleich wird die Verwaltung beauftragt, die Einrichtung einer Fläche zur Aufbewahrung erhaltenswerter Grabsteine auf dem Friedhof zu prüfen. Friedhöfe seien Orte der Erinnerung und darüber hinaus auch für Touristen interessant, sagt Karin Griesche. Am kleinen Hang an der Trauerhalle ist nach Einschätzung der Initiativgruppe ein guter Platz. In der Nähe der Trauerhalle empfiehlt die Gruppe noch das Aufstellen von Bänken. Wer nicht mehr gut zu Fuß ist, der sei dort für einen Platz zum Verschnaufen sicher dankbar, sagt Karin Griesche.