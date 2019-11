Pinnower müssen zum Ortsnachbarn HSV

Der Spielplan der Dähn-Liga hält für beide Kontrahenten in den nächsten Wochen keine "leichten Aufgaben" bereit – ganz im Gegenteil: Während die Pinnower am Sonnabend in einem weiteren Auswärtsspiel beim Heinersdorfer SV ran müssen, führt die Vierradener Reise zum SV Boitzenburg. Der ist seinerseits am 28. September dann in Pinnow zu Gast, während der VfL Vierraden den momentan sicherlich etwas überraschenden Tabellenführer KSV Gollmitz empfängt.⇥jm