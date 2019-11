Jörg Jankowsky

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Es war das vierte Unentschieden der Doppeldörfler in dieser Saison, die somit zu Hause weiter ungeschlagen bleiben und seit sechs Spielen nicht mehr verloren haben.

"Die Mannschaft und das Trainer-Team waren nach diesem 0:0 trotzdem doch ein wenig enttäuscht", gab Cheftrainer Roman Sedlak nach dem Abpfiff zu. "Wir haben mittlerweile selbst den Anspruch, solch ein Spiel erfolgreich für uns zu gestalten. Sicherlich hätten wir das Spiel gewonnen, wenn Anton Feiler den Elfmeter verwandelt hätte. Aber kein Vorwurf an Anton, diese Dinge passieren und passten ja auch irgendwie ein Stück weit zum gesamten Spiel. Aus gefühlt 80 Prozent Ballbesitz haben wir gegen Einheit Bernau zu wenig Kapital geschlagen, uns gegen eine sehr tiefstehende Mannschaft zu schwer getan."

Der Gastgeber übernahm sofort mit dem Anpfiff die Initiative und machte Druck. Martin Kohlmann (2.) köpfte den ersten Eckball an den Pfosten, Silvan Küter (3.) schoss einen weiten Einwurf von Paul Westphal aus der Drehung nur knapp drüber. Dann spielte sich das Geschehen erst einmal vorwiegend zwischen den Strafräumen ab. Blau-Weiße Torgefahr entstand hauptsächlich bei Standards. Gäste-Torwart Niklaas Seifarth parierte schließlich einen Freistoß von Roger Sobotta (23.) sicher und fischte einen Kopfball von Feiler (30.) gedankenschnell mit einer Hand gerade noch so weg.

"Wenn wir in Minute 2 das 1:0 erzielt hätten, wird es ein ganz anderes Spiel", war sich Sedlak sicher. "Wir müssen geduldig weiterspielen", betonte der Coach zur Pause. "Vielleicht ergibt sich noch die eine oder andere Lücke."

Es blieb mit dem Wiederanpfiff beim trüben, tristen, kalten und feuchten November-Wetter. Für fußballerische Farbtupfer sorgte vor allem weiterhin Blau-Weiß und wollte unbedingt in Führung gehen. Ein scharfer Küter-Pass (52.) sorgte im Gäste-Fünfer für Torgefahr, ein Schuss von Marvin Ghaddar (53.) aus der Distanz wurde gerade noch abgeblockt und Seifarth (54.) hielt stark per Fußparade einen Kohlmann-Nachschuss aus elf Metern.

Nur an die Querlatte

Feiler (56.) hatte dann das lang ersehnte 1:0 auf dem Fuß. Nach Foul an ihm selbst im Strafraum schoss er den fälligen Elfmeter jedoch an die Querlatte. Obwohl ein wenig irritiert, kämpfte der Gastgeber weiter um die erhofften drei Punkte. Aber wieder wurde ein Ghaddar-Flachschuss (57.) geblockt. Einheit Bernau verteidigte weiter aufopferungsvoll und bekam immer noch einen Fuß oder ein Bein vor den Ball. Ein Bolte-Freistoß (64.), schnell ausgeführt, sah den TSG-Keeper auf der Hut. Dann wurde auch Bernau etwas mutiger in der Offensive und lauerte auf eigene Kontermöglichkeiten. Blau-Weiß-Torhüter Florian Rudolph (77.), bis dahin kaum beschäftigt, war schließlich trotzdem hellwach und parierte einen Gäste-Kopfball ganz stark. Und zum wiederholten Mal kratzte auch Bernaus Torhüter einen präzisen Ghaddar-Schuss mit den Fingerspitzen aus dem unteren Toreck. "Zum Glück hat sich die Partie am Ende nicht noch gedreht", war Sedlak erleichtert. "Früher hätten wir so ein Spiel noch verloren. Wenn wir uns den bisherigen Saisonverlauf betrachten, sind wir trotz des 0:0 aber keineswegs enttäuscht", sagte Sedlak.

Grundsätzlich zufrieden

"Wir haben es gegen einen tiefstehenden Gegner nicht geschafft, uns so wie in den vergangenen Wochen durchzuspielen. Machen wir das 1:0, gewinnen wir. Am Ende muss man grundsätzlich mit dem Unentschieden zufrieden sein, da wir zu Hause weiter ungeschlagen bleiben", sagte nach dem Spiel Unglücksrabe Anton Feiler. "Der verschossene Elfmeter ist für mich persönlich der bitterste Moment in meiner kurzen Blau-Weißen Zeit. Aber die Mannschaft und alle drum herum haben mich gut aufgemuntert. Ich werde es wieder gutmachen."

Am Sonnabend hat Blau-Weiß erneut ein Heimspiel auf dem Waldsportplatz. Zu Gast ist Union Klosterfelde. Anpfiff ist 14 Uhr.

SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Florian Rudolph – Paul Westphal, Martin Kohlmann, Roger Sobotta, Florian Gerber – Denis Rolke (72. Maximilian Lichtnow), Melvin Gohlke (85. Maximilian Weber), Tim Bolte, Marvin Ghaddar – Anton Feiler, Silvan Küter