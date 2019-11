Martin Ramos

Fürstenwalde (MOZ) Wer keine Tore schießt, kann auch nicht gewinnen. So sagt es die Binsenweisheit, die auch auf das Sonntagspiel des FSV Union II in der Landesliga Süd zutrifft. Eines gelang den Gastgebern zwar, doch drei Gegentreffer durch den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg bedeuteten die fünfte Saison-Niederlage und Platz 10 in der Tabelle.

Trotz anfänglicher Überlegenheit wurde das Chancenplus von den Fürstenwaldern zu fahrlässig vergeben. Gleich zu Beginn hatten sie massig Möglichkeiten. Glückauf-Keeper Paul Ehrlich spielte den Ball neben seinem Tor direkt zu Pawel Flemming, doch dessen Abschluss auf den leeren Kasten dauerte zu lange. Ehrlich machte seinen Fehler mit einer Parade wieder wett (2.). Kurze Zeit später war er aber machtlos. Zunächst eroberte sich der auffällige Can Cinar den Ball, scheiterte noch am Torwart, doch Flemming setzte nach und netzte zur Führung ein (6.). Es folgten weitere Riesen, die Julian Hikade (9.), Cinar (10.), Jason Rupp (11.) und Mirko Marulli (17.) leichtfertig vergaben.

Gäste nutzen erste Möglichkeit

Mit der ersten Chance für die Briesker Knappen fiel auch der Ausgleich. Tobias Schumann wurde per Pass in die Tiefe in Szene gesetzt und ließ sich die Chance zum 1:1 nicht entgehen (18.). Plötzlich waren die Gäste da und legten die anfängliche "Sonntagsmüdigkeit" komplett ab. So dauerte es nicht lange und der FSV Glückauf erzielte die Führung. Maximilian Schurig wurde geschickt und seinen Querpass "verwandelte" Unions Kapitän Erik Steinmetz per Grätsche ins eigene Tor (25.).

Fortan ging es hin und her. Für die Gäste hatte Paul Natusch zwei Möglichkeiten (29., 45.+3). Für Union vergab Marulli (30.) die nächste Großchance, Nisarahmad Nikzad setzte einen Freistoß ins Fangnetz (39.). Kurz vor der Pause schwächte sich der FSV Union II noch selbst durch eine unsportliche Aussage von Cinar (45.+1).

Nach Wiederanpfiff hatten die Knappen weitere gute Einschussmöglichkeiten durch Schumann (48.), David Schmidt (52.), Michael John (53.) und Schurig (54.). Ehe Glückauf auf 3:1 erhöhen konnte, hatte Flemming wieder eine dicke Chance zum Ausgleich. Den Querpass von Nikzad schoss er direkt auf den Torwart, auch der Nachschuss von Hikade wurde abgeblockt (62.). Danach traf Natusch nach einem Einwurf zum frühzeitigen Endstand (65.).

Auch im Anschluss hatten beide Teams weiterhin Möglichkeiten, doch auch diese wurden nicht genutzt, obwohl Hikade (74.) und Schurig (75.) wieder beste Chancen hatten. Auch die Gelb/Roten Karten für William Günther (72., Foulspiel) und Sebastian Krengel (90.+4, Foulspiel) änderten nichts am Ergebnis.

Individuelle Fehler

"Es war mehr drin. Wir hatten wieder Chancen für mehrere Spiele, waren besser und die Führung hätte höher ausfallen müssen", sagt Union-II-Trainer Christian Mlynarczyk. "Durch individuelle Fehler gaben wir das Spiel aus der Hand. In der zweiten Halbzeit haben wir noch mal versucht, alles reinzuhauen."

Gäste-Trainer Steffen Rietschel erklärt: "Zu Beginn dachte ich, dass Union uns überrennt. Wir haben kein Gegenmittel gefunden und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Dann machten wir es relativ ordentlich. Die Tore haben geholfen, Stabilität reinzubekommen." Allerdings habe sein Team nach der Roten Karte vergessen, "den Schritt mehr zu machen und Union so am Leben gelassen. Auch am Ende wurde es durch die zwei Platzverweise nochmal eng. Ein glücklicher Sieg, aber nicht unverdient."