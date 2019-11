Thomas Berger

Reichenberg (Freier Autor) Eine formelle Einweihungsfeier für das vielgestaltige Lebenszentrum "Thomas Müntzer" in der ehemaligen Schule am Ortseingang war es noch nicht, aber die erste Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit in den neu gestalteten Räumlichkeiten. Mit guter Resonanz auf die Einladung zum Klavierkonzert am Sonntagabend war deshalb gerechnet worden, doch der regelrechte Ansturm von Interessierten in dieser Dimension überraschte dann selbst die Organisatoren. Für die letzten der etwa 130 Gäste reichten nicht einmal mehr die aus allen Ecken herbeigeschafften Stuhlreserven, was der feierlichen Stimmung aber keinerlei Abbruch tat.

Neben dem unmittelbaren Klanggenuss dessen, was die im Nachbarort Ihlow lebende Pianistin Ishlar Smolny da an Programm auf dem dank Spenden angeschafften Flügel in der künftigen Tagesstätte der Diakonie zauberte, war allen Anwesenden auch bewusst, dass in dem markanten Gebäude nun tatsächlich eine neue Ära angebrochen ist. Ein lang gehegter Traum nicht nur des als Ortsverein im DRK-Kreisverband aufgegangenen Fördervereins, sondern der ganzen Dorfgemeinschaft und vieler Menschen darüber hinaus in der Nachbarschaft geht in Erfüllung.

Besondere Beziehungen

Der von 1910 stammende Flügel, der da in dem großen Eckraum steht und auf dem die Musikerin an diesem Tag spielte, soll auch künftig bei Kulturveranstaltungen erklingen. Und er soll, beispielsweise im Miteinander zwischen der Tagesstätte und der Kita, zum Interaktionspunkt zwischen den unterschiedlichen Generationen werden. Das Instrument hat aber auch eine besondere Geschichte: Der Vorbesitzer, ein Musikprofessor und Komponist, der mit seiner Frau ins Altersheim umzog, konnte es dorthin nicht mitnehmen. Über seine Enkelin Maxi Pfeiffer-Barth kam der Kontakt zustande, und es war vor allem dem Engagement von Familie Lauritsen zu verdanken, dass der Flügel umziehen konnte. Zur Beerdigung von Tierarzt Laurits Lauritsen vor wenigen Monaten hatte Witwe Monika, dem Verein seit Jahren eng verbunden, statt Blumen um Spenden für den Flügel gebeten – es kam so viel Geld zusammen, dass auch für die Restaurierung noch genug übrig blieb.

Dank wurde von Ishlar Smolny auch dem im Nachbar-Ortsteil Batzlow wohnenden Klavierstimmer Tim Heßbrüggen für seine Arbeit gesagt. Dass es sich um den Arbeitsflügel ihres einstigen Hochschullehrers handelte, fand die Musikerin wiederum bei einem Telefonat heraus – es sind überaus interessante Kreise, die sich bei diesem Instrument schließen. Dieses erklang nun mit mehreren Melodien von Chopin, Mussorgskis "Bilder einer Ausstellung" sowie einigen Stücken von Debussy. Nicht zu vergessen Werke ihres Mentors Kurt Schwaen, mit dem Ishlar Smolny bis zu seinem Tod befreundet war und in mehrfacher Hinsicht engen Kontakt unterhielt. Es war ein Konzertabend, der mit all diesen persönlichen Aspekten Auftretende wie Publikum tief berührte und Lust auf mehr machte.