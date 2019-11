Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch für Ampeln gilt die Winterzeit. Doch zwei Anlagen in der Gubener Straße im Eisenhüttenstädter Ortsteil Fürstenberg sorgen bei Verkehrsteilnehmern offensichtlich für Unmut. Diese seien noch nicht an die Winterzeit angepasst worden, heißt es im Internethinweissystem Maerker in Eisenhüttenstadt. "Früh um 5 Uhr gehen diese an, obwohl kein Verkehr ist und um 18 Uhr sind diese bereits aus! Also alles eine Stunde zu früh", schrieb ein Nutzer am Wochenanfang. Die Stadt reagierte prompt, ist aber nicht diejenige, die für eine Änderung sorgen kann. "Die Ampeln liegen in der Baulast des Landesbetriebs Straßenwesen", teilte das Rathaus mit. Dorthin habe man den Hinweis weitergeleitet.

Aus der Straßenmeisterei des Landesbetriebs in Eisenhüttenstadt ist am Dienstag zu erfahren, dass solche Hinweise geprüft werden. Dafür sei das spezielle Sachgebiet Verkehrstechnik zuständig. Danny Knedler, Leiter der Straßenmeisterei, verweist darauf, dass es für die jeweiligen Ampelanlagen ganz individuell auf den Standort zugeschnittene Programme gebe. Ob und wodurch es zu der zeitlichen Verschiebung in Fürstenberg gekommen ist, müsse man sehen. Bei einigen Ampeln werde die Zeitumstellung mittlerweile per Fernsteuerung geregelt. Den speziellen Fall aus der Gubener Straße kannte Danny Knedler am Dienstagnachmittag allerdings noch nicht. Man werde sich aber darum kümmern.