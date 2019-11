BRAWO

Brandenburg Kinostart ist am 12. Dezember, so lange müssen sich seine großen und kleinen Fans schon noch gedulden. Doch dem verspäteten Start geschuldet, kann das Hörbuch zum "Rabe Socke 3"-Film schon jetzt gehört werden, denn das gibt es schon seit dem 14. November. Anders natürlich, aber der Inhalt ist der gleiche. Eingelesen hat die "Suche nach dem verlorenen Schatz" Anna Thalbach und das mit einer Virtuosität ihrer Stimme, die Kinder begeistert und Erwachsene verblüfft. Im Film, wo ihre Tochter Nelli den kleinen Dachs, Dieter Hallervorden Opa Dachs und Jan Delay wieder den kleinen Raben gibt, leiht sie allein Frau Dachs ihre Stimme. Im Hörbuch spricht sie alle und schafft es, jedem dennoch eine überzeugende, ganz individuelle Stimme zu geben. Im Übrigen ist sie ja auch diejenige, die die Geschichte erst ins Rollen bringt. Der freche Rabe hat es nämlich eins fix drei geschafft, seinen Freunden das bevorstehende Waldfest gründlich zu verderben. Dass Frau Dachs ihm das nicht durchgehen lässt, ist klar, aber die Folgen seiner "dafür-Dachboden-aufräum-Strafe" nicht absehbar. In dem Gerümpel entdeckt er nämlich eine rätselhafte Schatzkarte. Socke ist überzeugt, dass es sich dabei nur um die sagenumwobene Karte handeln kann, die den Weg zur legendären Krone des Waldes weist. Unterstützt von seinen Freunden und allen Gefahren zum Trotz will er sie finden, denn so viel weiß er. Die Krone macht ihren Träger zum König des Waldes. Davon träumt Socke schon lange. Schließlich wäre er dann der alleinige "Bestimmer". Einige Hürden gibt es, die es gemeinsam zu meistern gilt und wieder jede Menge zu Lachen, auch wenn am Ende dann doch alles irgendwie anders kommt. – Kommt Jemand die Geschichte bekannt vor? Wollte nicht schon einmal jemand "König von Deutschland" sein? Die älteren werden sich erinnern und Jan Delay knüpft im Film tatsächlich auch auf seine ganz eigene Weise daran an. Viel Spaß dabei!

Hörbuch; Nele Moost: Der kleine Rabe Socke 3 – Suche nach dem verlorenen Schatz, gekürzte Lesung von Anna Thalbach, 1 CD (ca. 72 min), Silberfisch Hamburg 2019, ISBN 978-3-7456-0070-4, 10,-€.