Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Bilder der Großdemonstrationen in Leipzig oder der Berliner Maueröffnung beherrschen 30 Jahre danach natürlich die Berichterstattung der Medien über diese Jubiläen. Auch wenn es langsam zu viel erscheint, kommt auch das Stadtmuseum nicht am Thema der politischen Wende und den Ereignissen jener Zeit vorbei. Wendegeschichten aus Schwedt? Die Sonderausstellung "Wendegeschichten", die am Sonntag eröffnet wurde, räumt auch mit dem landläufigen Vorurteil auf, das in Schwedt die Wende verschlafen wurde.

Die Sonderausstellung lebt von den persönlichen Erinnerungen ganz normaler Schwedter. Zum Beispiel die des Fotografen Harald Bethke, der sich zu den Demonstranten hingezogen fühlte. Der Schauspieler Reinhard Simon erzählt, wie er plötzlich arbeitslos war. Aktive der Jungen Gemeinde in der evangelischen Kirche berichten, wie sie Umweltsünden oder Kriegstreiberei anprangerten und so wie in Leipzig oder Berlin auf die Straße drängten.

Demos, Reden und Neues Forum

Harald Bethkes Fotografien der Demonstrationen und Kundgebungen beeindrucken. Viele stellten Kerzen vor das Stasi-Gebäude, mehr als 10 000 Teilnehmer zählte die erste freie Kundgebung auf dem Dreiklang-Sportplatz, mutige Bürger traten ans Mikro auf einer Kundgebung vor dem Theater und gaben ihren Sorgen oder Hoffnungen Ausdruck. Das Kirchenmitglied Andreas Keller schilderte seine Fahrt zur Demo in Leipzig. Der damalige Ratsmitarbeiter Hans-Joachim Höppner berichtete, wie sich plötzlich um ihn herum alles in der Verwaltung auflöste. Mirko Schinschke aus dem PCK erinnert sich daran, wie die Jugend auf die Straße drängte, um zu protestieren. Der junge Jens Koeppen, heute Bundestagsmitglied, zeigt den Ausweis Nr. 13 vom Neuen Forum.

Flucht, Flugblätter und Blüten

Ergänzt werden die Erlebnisberichte von Forschungsergebnissen des Museums im Stadtarchiv und in der Stasi-Unterlagenbehörde. 1989 hatte die Staatssicherheit in Schwedt 57 hauptamtliche und 466 inoffizielle Mitarbeiter.

Die berichteten und dokumentierten akribisch Fälle wie die Flugblattaktion junger Christen gegen Kriegspielzeug im Centrum Warenhaus, die Flucht des damaligen Vize-Bürgermeisters Ulrich Richter, Leiter der staatlichen Plankommission, bei einer Kreuzfahrt mit der MS "Arkona" nach Kuba, oder den 40-Mark- Geldschein, den ein Schwedter Student der Humboldt-Uni in Berlin entwarf – eine Karikatur zum 40. Jahrestag der DDR. Die Stasi verstand das nicht als Spaß und "entlarvte" die Blüte als geheimes Erkennungszeichen der Anhänger des Neuen Forums.