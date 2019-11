Ingo Mikat

Seelow Am Sonntagvormittag besuchten zahlreiche Jungen und Mädchen im Seelower Kulturhaus eine Kindershow mit Hops und Hopsi. Das Clownduo - gespielt von Christopher Flade und Alina Hünting - begeisterte bei ihrem erneuten Auftritt in der Kreisstadt die Kinder und ihre Eltern mit verblüffender Zauberei, fröhlichem Spiel und Gesang sowie anspruchsvoller Jonglage. Das junge Publikum durfte sich an einigen artistischen Nummern beteiligen und sogar mitzaubern. Für das schöne Programm bedankten sich die Seelower mit herzlichem Applaus.