Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wie finden Journalisten ihre Themen, welche spannenden Geschichten begleiten sie und wann geht die Zeitung in den Druck? Über den Alltag eines Zeitungsredakteurs berichtete am Dienstag Manja Wilde beim Frauenfrühstück in der Kulturfabrik. Die Redaktionsleiterin des Spree-Journals war der erste Gast, den Jutta Bargenda als neue Organisatorin der Reihe begrüßte.

Die rund 30 versammelten Frauen hielten sich mit Fragen nicht zurück: Warum wird in der Fürstenwalder Zeitung so viel aus anderen Orten berichtet, wollte Rosemarie Köpke wissen. Das Lebensumfeld der Leser, so Manja Wilde, habe sich in den letzten Jahrzehnten vergrößert, so dass man ihnen Nachrichten auch aus Woltersdorf oder Beeskow anbieten wolle. Bis zum Andruck des Spree-Journals, um 22.30 Uhr, müssen die Artikel im Blatt platziert und geschrieben sein. Um zu vermeiden, dass sich Themen im Überregionalen und Lokalen doppeln, gebe es einen ständigen Austausch der Lokalredaktionen mit der Hauptredaktion in Frankfurt (Oder), wo etwa die Brandenburg-Seiten entstehen.

Die Frage nach dem Alter eines Neuabonnenten der MOZ beantworteten die Frauen beinahe richtig: Im Schnitt ist er 65 Jahre alt. Ganz so prickelnd, wie man aufgrund der wachsenden Zahl an Rentnern meinen könnte, so die Redaktionsleiterin weiter, sei das für die Zukunft der Tageszeitung nicht: "Junge Menschen suchen Informationen frei verfügbar im Internet, aber für umsonst kann man keinen Qualitätsjournalismus machen."