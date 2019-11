Ingo Mikat

Döbberin Am Montagnachmittag hat der Lebuser Amtsseniorenbeirat sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Dazu trafen sich seine Mitglieder in Döbberin in der Bauernstube des Gemeindehauses mit ehemals in dem Gremium aktiven Senioren an einer gemütlichen Kaffeetafel zur Feierstunde.

Die Vorsitzende des Amtsseniorenbeirates, Ingrid Blankenfeld, eröffnete die Veranstaltung. Mit herzlichen Worten dankte sie den Döbberiner Senioren für die Vorbereitung des feierlichen Treffens. Ein Toast auf das Jubiläum mit Sekt rundete die Begrüßung ab.

Chormusik als Überraschung

Anschließend überreichten Sänger und Sängerinnen des Lebuser Chores der Volkssolidarität den Gästen mit einem bunten Liederprogramm einen symbolischen musikalischen Blumenstrauß zum Vierteljahrhundert-Bestehen. Es erklangen bekannte Herbstlieder und humorvolle Eigenkompositionen. Das Publikum applaudierte begeistert. In einem Rückblick auf die 25-jährige Tätigkeit des Amtsseniorenbeirates erinnerte die Vorsitzende Ingrid Blankenfeld an die Zeit der Gründung des Gremiums: "Es war Neuland zu betreten. Wir mussten unsere seniorenpolitische Tätigkeit der marktwirtschaftlichen Situation anpassen und rangen darum, soziale Bedingungen zu erhalten oder zu verbessern." Dieser Prozess, verdeutlichte sie, war nicht immer leicht und auch nicht immer erfolgreich.

Dennoch konnte der Seniorenbeirat zahlreiche positive Dinge im Amtsbereich für die gegenwärtig dort lebenden 1986 Senioren organisieren, mitgestalten oder anschieben. "Voraussetzung dafür war die Tatkraft und Disziplin, die uns Ältere auszeichnet und unsere Hinwendung zu den Menschen", betonte Ingrid Blankenfeld. Sie dankte allen aktiven und ehemaligen Mitgliedern des Beirates für ihre engagierte ehrenamtliche Mitarbeit und erinnerte unter anderem an die bereits verstorbenen Senioren Margret Flemming, Erich Schulz, Ingeborg Prietz, Wolfgang Roediger und Ingeborg Herzberg.

In seinen monatlichen Sitzungen behandelte der Beirat, wie die Amtsseniorenbeiratsvorsitzende weiter ausführte, seit seiner Gründung insgesamt über 250 Themen. Stets bestand eine enge Zusammenarbeit mit dem Amtsausschuss und der Amtsverwaltung sowie den fünf Ortsgruppen der im Amtsbereich aktiven Gruppen der Volkssolidarität. Der Seniorenbeirat legte regelmäßig Rechenschaft ab, beteiligte sich an Diskussionen und erhob auch Forderungen gegenüber der Kommunalpolitik.

Aktiv unterstützte das Gremium zudem das kulturelle und sportliche Leben im Amtsbereich. Ingrid Blankenfeld nannte als Beispiele Fahrten zum Bundestag, Beteiligungen an Sommerfesten, Neujahrsempfängen, Operettennachmittagen und Filmprojekten sowie eine enge Zusammenarbeit mit Kindereinrichtungen und Vereinen. Unmittelbare Unterstützung erfuhren zudem Spendensammlungen für Kinder in Tschernobyl und die Listensammlungen der Volkssolidarität. Manche Projekte, wie das einer Seniorentagesbetreuung oder eines Rufbusses brauchten aber auch einen "langen Atem". Die Eröffnung einer ersten Betreuungseinrichtung für Senioren im vergangenen Jahr in Podelzig bezeichnete Ingrid Blankenfeld als ein ganz "positives Zeichen".

Dank auch von der Verwaltung

Es bleibe jedoch, wie jeder sehe, auch in Zukunft noch genug für den Seniorenbeirat zu tun, schloss die Amtsseniorenbeirats-Vorsitzende ihre Ausführungen zum Jubiläum. Im Auftrage des Lebuser Amtsdirektors dankte anschließend die Hauptamtsleiterin Iris Frackowiak den engagierten Senioren in einer kurzen Ansprache unter anderem mit den Worten: "Sie können stolz sein, was Sie hier im Amtsbereich für alle Senioren und darüber hinaus leisten!"