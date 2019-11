Kai-Uwe Krakau

Wandlitz (MOZ) Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Wandlitz soll erneut geändert werden. Einen entsprechenden Beschlussantrag hat die Verwaltung eingebracht, er wird gegenwärtig in den Ortsbeiräten und zuständigen Ausschüssen diskutiert. Eine Entscheidung soll in der Sitzung der Gemeindevertreter am 5. Dezember fallen.

Bereits im Oktober 2006 war die erste kommunale Stellplatzsatzung in Kraft getreten. Mit dem Dokument werden Bauherren verpflichtet, notwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge zu errichten. Eine Änderung hatte es dann vor drei Jahren gegeben. Damals wurde in das Papier aufgenommen, dass auch Abstellplätze für Fahrräder zu schaffen sind. Darüber hinaus gab es Anreize für eine nachhaltige Alltagsmobilität.

Die Praxis habe nun gezeigt, dass eine erneute Überarbeitung erforderlich ist, heißt es in der Vorlage. Dies betreffe insbesondere den 2016 neu eingeführten Paragrafen 4 Absatz 4. Darin ist festgelegt, dass bei einem baulichen Vorhaben mit einem Bedarf von mindestens 20 Stellplätzen mindestens zehn Prozent mit einer Stromzuleitung für die Ladung von Elektrofahrzeugen zu versehen sind. Dies sei schwer umsetzbar beziehungsweise mit erheblichen Kosten verbunden gewesen. Da die Elektromobilität im ländlichen Raum noch nicht so entwickelt sei, könne man die Satzung nur teilweise umsetzen. Trotzdem sollten mit der 2. Änderung der Stellplatzsatzung die Voraussetzungen für eine spätere Nutzung durch Elektrofahrzeuge geschaffen werden.

Richtzahlen überarbeitet

Die Anzahl der notwendigen Stellplätze richtet sich nach einer landesrechtlichen Überleitungsvorschrift. Dabei handelt es sich um Erfahrungswerte, die aber durch die Rechtsprechung als gesicherte Grundlage anerkannt sind. Die Richtzahlen wurden nun nochmals überarbeitet. Zum einen sollen damit Unsicherheiten in der Anwendung vermieden werden, zum anderen kann konkreter auf den Bedarf der verschiedenen Nutzungen eingegangen werden.

Die Stellplätze müssen den Vorschriften der Brandenburgischen Garagen- und Stellplatzverordnung entsprechen. Sie sind demnach fünf Meter lang und mindestens 2,30 Meter breit. Körperlich beeinträchtigten Menschen haben 3,50 Meter zur Verfügung. Bei Ein- und Mehrfamilienhäusern richtet sich der Stellplatzbedarf nach der Wohnfläche. In der neuen Fassung der Satzung ist nun exakt definiert, welche Räume dazugehören. So fließen Arbeitsräume, sofern sie gewerblich genutzt werden, nicht in die Berechnung ein.

Die Satzung erlaubt es ausdrücklich, sich von der Schaffung von Stellplätzen freizukaufen. Der Betrag liegt bei 2500 Euro pro Stellplatz. Die Ablösung muss aber aus verkehrlichen und städtebaulichen Gründen vertretbar sein.

Einige Beispiele für den Stellplatzbedarf: In Ein- und Mehrfamilienhäusern ist je Wohnung bis 100 Quadratmeter Wohnfläche ein Stellplatz zu errichten. Bei Altenwohnheimen ist es ein Stellplatz für sechs Betten.

Der Ortsbeirat Klosterfelde empfahl in seiner jüngsten Satzung die Annahme der 2. Änderung der Stellplatzsatzung.