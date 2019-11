Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Was habt ihr denn eingekauft für Eure zehn Euro?", fragt Katharina Preilowski in die Runde. Sie ist bei der Gefas für die Jugendarbeit zuständig. Die Klasse 4b der Löcknitz-Grundschule nimmt am ersten Tafeltag für Kids der Gefas im Fichtenauer Weg teil. Er fand am Dienstag statt, zwei weitere werden folgen.

"Wir haben zwei Pakete Weintrauben, fünf Bananen, fünf Orangen, fünf Äpfel gekauft", sagt John und leert dabei die Waren vom Einkaufskorb auf den Tisch. John gehörte zu den Tafel-Einkäufern. Eine andere Gruppe kaufte bei Aldi Obst. Beide Teams mussten sich an einer Einkaufsliste entlanghangeln. Jetzt wird verglichen. "Die Gefas verkauft billige Sachen, damit sich viele etwas kaufen können", meldet sich ein Junge. Armut ist ein Thema des Projekttages, das den Kinder offensichtlich nahe geht. "Aber die Früchte haben überall Stellen", bemerkt ein Mädchen etwas pikiert. "Ich stelle fest, dass die Tafelprodukte weniger in Plastik verpackt sind", wirft schließlich Katharina Preilowski ein.

Praktisches Lernen

Abwiegen, rechnen, abwägen, was kann ich mir für 10 Euro leisten?, diese Alltagsfähigkeiten werden bei dieser Übung von den Kindern abgefordert. "Wir glauben, dass die Kinder bei solchen praktischen Einsätzen viel lernen, oft mehr als im theoretischen Unterricht", findet Carsten Rowald. Der Leiter des Mehrgenerationenhauses kümmert sich mit um die jungen Besucher. Die selbst gekauften Früchte verarbeiten die Kinder zu Obstsalat. Im Verlauf des Vormittages schauten sie auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tafel über die Schulter, die bereitwillig zur ihrer Arbeit Auskunft gaben.

Alle Programmpunkte des Projektes beschäftigen sich mit Nahrungsmitteln, mit Überfluss und Verschwendung auf der einen Seite sowie Mangel und Bedürftigkeit auf der anderen. Auch mit der Verpackungsproblematik von Supermärkten wird die 4b am Dienstag konfrontiert. Gleich am Morgen sahen sie einen Zusammenschnitt des Filmes "Taste the Waste", der drastisch zeigt, welche Abfallmassen die Wegwerfgesellschaft produziert.

Selbst aktiv werden

Der Projekttag soll die Teilnehmer aber nicht nur mit den Problemen der kapitalistischen Produktionsweise konfrontieren, wie Katharina Preilowski erklärt: "Wir wollten den Kindern auch nahebringen, dass sich zur Zeit das Bewusstsein der Menschen ändert und man auch selbst aktiv werden kann, um etwas zu verbessern."