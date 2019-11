Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das ist doch eine echte Dienstleistungsposse", ruft Magda Müller* genervt aus, als sie am 8. November einen Brief von EWE TEL liest: "Schade, dass Sie kündigen" steht darüber, und im Text wird ausgeführt, dass sie ihren neuen Anbieter bitte beauftragen möge, ihren Anschluss zu übernehmen: "Für die Mitnahme von Rufnummern berechnen wir die Kosten gemäß unserer aktuellen Preisliste." Der Blutdruck der 72-Jährigen machte einen Satz. Was war vorausgegangen?

Auch die Nachbarn betroffen

Wie in anderen Strausberger Stadtteilen auch, erhalten in diesen Wochen Telekommunikationskunden des Dienstleisters EWE TEL Schreiben, mit denen sie auf den Umstieg zum EWE-Tochterunternehmen Telta Citynetz in Eberswalde orientiert werden, denn die EWE-Technik habe ausgedient: "Wir stellen Sie dann gerne vertragsfrei. Ihre Rufnummern ziehen selbstverständlich mit um." So hieß es Ende September in den Schreiben, die auch den Bewohnern des Seniorenwohnblocks Artur-Becker-Straße 13, der ehemaligen Schiller-Realschule, zugingen. Auch Magda Müller tat, wie ihr geheißen, und unterschrieb am 10. Oktober im EWE-Kundencenter in der Hegermühlenstraße ihren Vertrag für Telta. Deren Monteur erschien am 30. Oktober und installierte Modem und Kabel. Termin zum Umstellen war der 4. November. "Internet und alles andere funktionierte", berichtet Magda Müller, "doch konnten wir mit dem Telefon nur anrufen, nicht angerufen werden." Lediglich innerhalb des Telta-Netzes funktionierten die Anrufe.

Jeden Tag habe sie sich bei Telta beschwert, am 6. November kam wieder ein Telta-Mann und prüfte das System. Die EWE sei schuld, doch die beharrte darauf, am 4. November alles abgegeben zu haben und raus zu sein. Frau Müller ist eine rüstige und fitte Seniorin, sie drängelte, bis es klappte. "Ich habe aber Nachbarinnen, die sind weit über 80 und können das nicht. Die sind todunglücklich, dass sie nicht mehr mit ihren Angehörigen ungehindert telefonieren können", gibt sie zu bedenken. Erst würden sie aufgefordert, zu Telta zu wechseln, und dann fühlten sie sich hängen gelassen. Doch das Sahnehäubchen war dann das Schreiben am 8. November, dass die EWE ihre Kündigung bedauere.

Sprecherin bedauert wirklich

Nadine Auras, die Sprecherin der EWE, schreibt zu dem Vorgang: "Zunächst einmal bedauern wir die Unannehmlichkeiten, die einigen unserer Kunden durch den Wechsel von EWE TEL zu Telta Citynetz entstanden sind und verstehen die Verärgerung." Die Ursache für die genannten Probleme bestehe darin, dass alle Kunden einzeln und manuell umgestellt werden müssen. Selbst die ausnahmsweise bei diesem Wechsel aufgehobenen Kündigungsfristen müssten manuell eingegeben werden: "Bei dieser manuellen Umstellung kam es leider bei einigen Kunden zu Fehlern in der Bearbeitung, so dass im Auftragsmanagement der standardisierte Prozess erfolgt ist." Dasselbe gelte für die Gebühren bei der Rufnummernmitnahme. Die würden selbstverständlich nicht erhoben. Gerade den älteren Kunden wie den Bewohnern des Seniorenblockes werde empfohlen, sich direkt an das EWE-Team in der Hegermühlenstraße zu wenden, um eine optimale Lösung zu finden.

(*Name geändert)