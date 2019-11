Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember wird es eine "PlusBus-Linie" zwischen Bad Freienwalde und Strausberg-Nord geben, informierte Jörg Schleinitz vom Wirtschaftsamt im Wirtschaftsausschuss des Kreistages. PlusBus – dahinter verbirgt sich ein neues gemeinsames Angebot der Barnimer Busgesellschaft (BBG) und der mobus Märkisch-Oderland Bus GmbH. Die Einführung ist bereits eine Festlegung des kreislichen Nahverkehrsplanes für den Zeitraum 2020-24. Im Raum Bernau gibt es ein solches Angebot der BBG bereits seit vorigem Jahr als Linie mit verdichteten Taktzeiten und besseren Anschlüssen an den Zugverkehr. Im Land Brandenburg werden erstmals zwei Verkehrsbetriebe eine solche Linie gemeinsam betreiben.

Kreisliche Premierenlinie

Für das PlusBus-Angebot Freienwalde-Strausberg berappt der Kreis in 2020 schon 182 000 Euro. Der Kreis muss die Kosten dafür vorstrecken. Später gibt es dafür vom Land 50 800 Euro als Förderung zurück. Im kommenden Jahr soll es eine weitere PlusBus-Strecke geben. Und zwar zwischen Strausberg und Erkner. Sie konnte noch nicht eingerichtet werden, weil es noch zu viele Baustellen auf der Strecke 950 gibt. Laut Nahverkehrsplan des Kreises sind weitere PlusBus-Verbindungen auch zwischen Bad Freienwalde und Werneuchen, Lebus und Frankfurt sowie Seelow und Küstrin-Kietz zu prüfen.

Das Thema Personennahverkehr zog sich wie ein roter Faden durch die Ausschusssitzung. So fragte Christian Arndt (B90/Grüne/Pro Zukunft) nach den maximal zulässigen Wartezeiten für Oberschüler. Die Kreisverwaltung solle prüfen lassen, ob die in der Schülerbeförderungssatzung vorgesehenen Höchstzeiten eingehalten werden.

Einstimmig votierte der Ausschuss für die Empfehlung, die Investitionsliste 2020/21 für den ÖPNV von der Tagesordnung des Kreistages zu nehmen. Einziger Punkt war eine Lösung für die Bushaltestelle am Hönower U-Bahnhof. Mit der neuen Buslinie Altlandsberg-Hönow, die am 15. Dezember eröffnet wird, erhalten die Fahrgäste aus dem Bereich Altlandsberg ab 15. Dezember eine direkten Verbindung zum U-Bahnhof. Dort wollte ursprünglich die Gemeinde Hoppegarten mit Förderung durch den Kreis die Ein- und Ausstiegssituation so verbessern. Die Haltestelle wird bereits von den Buslinien 941, 943 und 395 angefahren.

Hoppegarten lehnt Umbau ab

"Am ersten geprüften Standort in der Mahlsdorfer Straße ist die Straße so schmal, dass nicht zwei Busse nebeneinander vorbeikommen" erklärte Jörg Schleinitz. Deshalb sollte der Bushaltebereich am U-Bahnhof erweitert werden. Doch dagegen hat sich nun die Gemeindevertretung ausgesprochen, wie Christian Arndt, selbst Vertreter der Gemeinde, informierte. Als Begründung erklärte er, dass die Belastung für die Ortsgestaltung in Hönow durch die erweiterte Bushaltestelle zu groß wäre. Arndt machte deutlich, dass die Gemeindevertreter die Vorschläge für Alternativen vermissen würden. Dies soll nun im Nachhinein erfolgen. Kay Juschka (CDU), ebenfalls aus Hoppegarten versicherte, dass es nicht darum gehe, den Altlandsbergern die Verbindung zum U-Bahnhof Hönow nicht zu gönnen.

Die Buslinie werde auch ohne den Haltestellenumbau zum 15. Dezember eröffnet, erklärte Rainer Schinkel, Beigeordneter des Landrates, auf Nachfrage.