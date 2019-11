Tilman Trebs

Oberkrämer (MOZ) Der Autohof Oberkrämer an der A 10 ist am frühen Mittwochmorgen überfallen worden.

Nach Angaben der Polizei waren zwei maskierte Männer gegen 4.20 Uhr in den Verkaufsraum gekommen. Dort bedrohten sie eine Mitarbeiterin mit einem Hammer und forderten die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Mit der Beute flüchteten sie anschließend in einem dunklen Wagen. Die Polizei nahm sofort die Fahndung, die auch von einem Hubschrauber unterstützt wurde, auf. Verdächtige konnten zunächst aber nicht ermittelt werden.

Zur Höhe der Beute machte die Polizei am Mittwochmorgen keine Angaben. Die beiden Männer sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Eine konkretere Täterbeschreibung lag zunächst nicht vor.

Der Fall erinnert an einen Überfall m, der sich erst am 1. November in Oranienburg zugetragen hatte. Dort waren Verkäuferinnen im Edeka-Markt an der Sachsenhausener Straße von bewaffneten Männern in einen Mitarbeiterraum gedrängt worden. Anschließend stahlen die ebenfalls maskierten Diebe Geld aus einem Tresor. Zum Stand der Ermittlungen konnte die Polizei am Mittwoch keine neuen Angaben machen.