Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Nein, weihnachtlich präsentiert sich der Liebenwalder Marktplatz derzeit noch nicht. Wie auch? Immerhin fehlt der wichtigste Weihnachtschmuck überhaupt, der Tannenbaum. Doch er ist längst bestellt und wird natürlich als weithin sichtbare Zierde am 29. November auf dem Marktplatz zu bewundern sein. Denn traditionell findet am Freitag vor dem 1. Advent, und das ist in diesem Jahr der 29. November, der Liebenwalder Weihnachtsmarkt statt – und eröffnet sozusagen den Reigen der folgenden Adventsmärkte.

Zauberkünstler für Kinder

Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit Monaten, eigentlich beginnen sie schon, wenn das winterliche Markttreiben endet. Insofern ist der Baum bestellt und liegt die neue Lichterkette für diesen im Büro von Uwe Schan bereit. Er hält in diesem Jahr sozusagen alle Fäden in der Hand, die die Vorbereitungen der Veranstaltung betreffen. Wie immer werden ab 12 Uhr Händler auf dem Markt ihre Waren sowie allerlei kulinarische Köstlichkeiten anbieten. Der Weihnachtsmann hat sich für 14 Uhr angekündigt, um gemeinsam mit dem Bürgermeister das Markttreiben offiziell zu eröffnen, die Gäste zu begrüßen und natürlich über den Platz zu bummeln. Die Kinder sind für 15 Uhr auf den Museumshofs zur Zaubershow mit Maike Catterfeld eingeladen. Der Losverkauf startet um 16 Uhr im Vorraum der Bib­liothek. Die Grundschule Am Weinberg lädt für 17 Uhr zu einem gemeinsamen Singen ein. Danach, gegen 18 Uhr, werden die Gewinner des Kinderweihnachtsrätsels bekanntgegeben. Weiter geht es danach mit deutschen und internationalen Weihnachtsliedern, die die Gruppe "Claudy Blue Sky" ab 18.30 Uhr präsentiert. Um 19.30 Uhr können alle, die ein Los gekauft haben, vor der Bühne darauf hoffen, dass ihr Name aufgerufen wird. Mit weihnachtlicher Musik, die DJ "Steini" auflegt, klingt der Abend in gemütlicher Runde und bei Gesprächen gegen 21 Uhr aus.