Markus Kluge

Temnitzquell (MOZ) Zwischen Rägelin und Netzeband könnte der erste Bürgersolarpark der Region entstehen. Michael Wenger vom Planungsbüro für Erneuerbare Energien stellte seine Ideen bei der Temnitzqueller Gemeindevertretersitzung am Montagabend vor. Demnach soll ein etwa 100 Hektar großer Solarpark, der von einer breiten Schneise für Wildwechsel geteilt wird, an einem Waldstück nahe der A 24 gebaut werden. An der Investition, die auf rund 40 Millionen Euro kalkuliert wird, können sich Temnitzqueller als Privatanleger beteiligen. "Wie viel minimal und wie viel maximal eingezahlt werden muss, ist noch nicht sicher. Dafür müssen erst die genauen Eckdaten stehen. Wir sind ganz am Anfang unserer Planung", so Wenger. Vorgesehen ist ebenfalls, dass Temnitzqueller ihre jährliche Stromrechnung beim Anlagenbetreiber einreichen können, der dann einen prozentualen Anteil davon erstattet – egal, welchen Stromanbieter die Haushalte nutzen. Die Gemeindevertretung gab einstimmig grünes Licht dafür, dass Wenger die Pläne verfolgen kann. Amtsdirektor Thomas Kresse befürwortet das Vorhaben: "Das ist ein Projekt, von dem die Bürger spürbar etwas haben." Einziger Wermutstropfen: Bei der Bearbeitung der Pläne im Amt wird das Vorhaben keine Priorität haben, da Wohnbebauung und die Ansiedlung von Unternehmen Vorrang haben. Kresse geht davon aus, dass die Bauleitplanung nicht vor 2021 beginnt.