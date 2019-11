dpa

Berlin (dpa) Die Kündigung des früheren Vize-Direktors der Stasi-Opfer-Gedenkstätte in Berlin war rechtlich korrekt. Das entschied das Berliner Arbeitsgericht, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Zur Begründung hieß es, der frühere Vize-Chef habe sich in vielen Situationen mit Mitarbeiterinnen nicht angemessen verhalten, weil er dienstliche Gespräche in einem privaten Rahmen abgehalten habe.

Die Gedenkstätten-Stiftung hatte dem Vize-Direktor 2018 wegen Sexismusvorwürfen gekündigt. Dagegen hatte der inzwischen 60-Jährige geklagt. Über die von mehreren Frauen erhobenen Vorwürfe der sexuellen Belästigung urteilte das Arbeitsgericht aber ausdrücklich nicht. Dieses Thema habe keine Rolle gespielt bei der Entscheidung, sagte der Richter. "Dieser Kündigungsgrund hat mit sexueller Belästigung nichts zu tun."

Als Beispiele für Fehlverhalten nannte der Richter ein Bewerbungsgespräch mit einer Frau bei einem Abendessen in einem Restaurant und ein Treffen mit einer Praktikantin in der Wohnung des Vize-Direktors. Es habe sich insgesamt um etwa ein Dutzend "inadäquater" Situationen mit Frauen gehandelt, bei denen es ein klares Missverhältnis zwischen der privaten Atmosphäre und dem Machtgefälle gegeben habe. Die Frauen hätten diese Gespräche nur schwer abbrechen und den Situationen kaum entfliehen können. Das sei die Schuld des Vorgesetzten und für eine Kündigung ausreichend.

Der Richter betonte, sein problematisches Verhalten habe der Vize-Direktor auch nach einer Ermahnung durch seinen Vorgesetzten, den Gedenkstätten-Direktor Hubertus Knabe, nicht geändert. Das problematische Treffen in der Wohnung habe kurz nach der Ermahnung stattgefunden. Das zeige eine "Uneinsichtigkeit" und lasse aus Sicht des Arbeitgebers keine positive Prognose für eine Änderung des Verhaltens zu.

Mehrere Volontärinnen, Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen hatten der "Führungsetage" der Gedenkstätte jahrelanges sexistisches Verhalten vorgeworfen und im Sommer 2018 während der MeToo-Debatte an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) geschrieben.

In der mündlichen Gerichtsverhandlung Anfang Oktober hatte der frühere Vize-Direktor betont, er habe junge Frauen nicht sexuell belästigt. Bei dem Treffen mit der Praktikantin nach der Arbeit bei ihm zu Hause habe es "keinerlei Annäherung" gegeben. Die Frau habe über ihre schwierige Kindheit gesprochen. "Ich habe meine Rolle als Beichtvater empfunden."

Ein Rechtsstreit um die Abberufung von Gedenkstätten-Direktor Knabe, der die Vorwürfe ebenfalls zurückgewiesen hatte, wurde mit einem Vergleich beendet. Der Chefposten wurde neu besetzt.

Gegen die aktuelle Entscheidung kann Berufung beim Landesarbeitsgericht eingelegt werden.