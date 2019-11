Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Natürlich sind wir alle enttäuscht. Wir sind Amateure, die Tänzer machen das in ihrer Freizeit, investieren viel Zeit und Geld. Wenn man da nicht enttäuscht wäre, dann wäre man falsch", sagt Melanie Ahl-Jende, Trainerin der Standard-Formation des Tanzclubs Bernau. Ihr Team kehrte von der Deutschen Meisterschaft in Hamburg mit dem siebten Platz von acht Teams zurück. Das war nicht das, mit dem die Bernauer gerechnet hatten. Sie wollten eigentlich ihren guten fünften Rang aus dem vergangenen Jahr behaupten und sich vielleicht sogar eine Platzierung weiter nach vorne schieben. Doch es kam anders.

Gelungenes Abschlusstraining

Nach dem öffentlichen Abschlusstraining in der vergangenen Woche in der Bernauer Stadthalle waren alle noch guter Dinge. Schließlich tanzt die Formation die Choreographie zur Musik des verstorbenen DJ Avicii bereits im zweiten Jahr, hatte seit Mai bei den wöchentlichen Trainings weiter an der perfekten Ausführung gefeilt.

Zusätzlicher Bonuspunkt bei ihrem Team: "Das ist eine Turniermannschaft", hatte Melanie Ahl-Jende beim Abschlusstraining erklärt. "Vor Publikum legen die immer noch eine Schippe rauf."

Im Hamburg lief es dann auch zunächst vermeintlich gut. Die Bernauer mussten als Erste auf das Parkett. "Das ist immer nicht so schön, als Erster dran zu sein, aber die Stimmung in der Halle war toll", berichtet Ahl-Jende. Auch sei das Team zwar angespannt gewesen, aber nicht ängstlich oder verkrampft. "So ein bisschen Adrenalin ist ja auch immer ganz gut und das hat gestimmt." Sie selber habe auch ein gutes Gefühl gehabt nach dem Auftritt. In der anschließenden Video-Analyse habe man dann die Fehler gesehen. "Es gab Wackler in der Bildstabilität, das waren kleine Fehlerchen. Es war nicht so, dass ganz grobe Patzer dabei waren. Aber die Konkurrenz ist in diesem Jahr einfach stärker."

So reichte es nach der Vorrunde für die Bernauer nicht mehr für das Finale – eine herbe Enttäuschung. "Für die Tänzer startet so ein Turniertag um 4.30 Uhr mit dem aufwendigen Styling, später folgen die Erwärmung und die Stellprobe. Wenn man dann nach dieser ganzen Vorbereitung nur sechs Minuten tanzen darf und nicht noch einmal zeigen kann, was man kann, ist das schon traurig", weiß die Bernauer Trainerin.

"Wir hatten schon vorher im Training Probleme. Dadurch, dass einige Tänzer weiter weg wohnen wie unser Tony Herrmann, der in Hamburg studiert, war es schwer, mal das ganze Team zusammen zum Training zu bekommen. Und es hat halt auch einfach das Quäntchen Glück gefehlt", glaubt die engagierte Trainerin.

Von den Aufsteigern überholt

So konnten auch die beiden Aufsteiger TSC Blau-Gold Nienburg und TSA Bocholt an den Bernauern vorbei ziehen. Die Mannschaften aus Göttingen und Ludwigsburg präsentierten in Hamburg ihre neuen Choreographien, die gut ankamen bei der Jury. Die Göttinger, die bei der Weltmeisterschaft bereits Platz 3 schafften und damit zu den Favoriten gehörten, holten sich in Hamburg am Ende den Deutschen Meistertitel. Ludwigsburg wurde Dritter.

Den Kopf in den Sand stecken werden die Bernauer aber nicht. "Die Deutsche Meisterschaft ist jetzt abgehakt. Die Ergebnisse von dort können sich auch ganz schnell wieder ändern", weiß Melanie Ahl-Jende und blickt bereits voraus. "Jetzt müssen wir die Fehler ausbügeln, damit wir zum Beginn der Meisterschaft am 11. Januar in Ludwigsburg eine perfekte Leistung auf das Parkett bringen", legt sie das Ziel fest.

In dieser Woche hat sie ihren "Schäfchen", wie sie ihre Tänzer liebevoll nennt, frei gegeben, am Wochenende geht es mit dem Training weiter. "Die Adventswochenenden werden die Tänzer auf der Tanzfläche verbringen". kündigt Ahl-Jende an.