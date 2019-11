Edgar Nemschok

Seelow (MOZ) "Das ist manchmal sehr seltsam, denn schon in den ersten zehn Minuten einer Partie errät man als Trainer, wie es laufen wird", sagte Victoria-Trainer Peter Flaig und zeigte sich doch sehr enttäuscht über die Leistung seiner Mannschaft im Spiel gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf. Nach dem überraschenden Sieg gegen Tennis Borussia Berlin in der Vorwoche hatten viele Anhänger doch mehr von den Seelowern erwartet, zumal: "TeBe die deutlich stärkere Mannschaft hat", wie Flaig sagte.

Trotzdem ging Victoria in Führung. Toni Labes sorgte mit seinem Tor nach 14 Minuten für große Hoffnung. "Doch meine Männer hielten sich nicht an die vorher ausgegebene Marschroute. Gegen Hertha 03 wollten wir aus einer massiven Deckung heraus spielen und mit Kontern zum Erfolg kommen. Allerdings wichen wir dann von dieser Vorgabe ab, was den Berlinern ja auch schnell entgegenkam."

Sebastian Huke schoss nach 19 Minuten den Ausgleich. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Huke (22.), Phil Butendeich (29.) und schließlich ein Eigentor der Seelower entschieden die Partie schon zur Halbzeit. Mit 4:1 für die Berliner wurden die Seiten gewechselt, und Trainer Flaig musste seine Männer ordentlich wachrütteln, um nicht ein Desaster zuzulassen. Seelow fing sich und hatte plötzlich selber Chancen. "Sicherlich hätten wir nicht mehr gewinnen können, aber es lief plötzlich besser", sagte Flaig. Es half alles nichts mehr und als erneut Huke zuschlug, war das Spiel dann auch endgültig entschieden. Am Freitag ist Victoria Gastgeber im Derby gegen den FC Strausberg.

SV Victoria Seelow: Pavels Dorosevs – Rick Drews, Jevgenij Kosmacovs, Nabiel Nasser, Dawid Konrad Jankowski, Pawel Piotr Noga, Sebastian Jankowski, Tobi Labes, Anastasios Alexandropoulos, Marvin Marquardt, Mariusz Wolbaum