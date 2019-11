MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es in einer Wohnung in der Geschwister-Scholl-Straße in Fürstenwalde gekommen. Bei einem Streit schlugen ein Mann (40) und eine Frau (40) am frühen Mittwochmorgen auf den Wohnungsbesitzer (35) ein.

Die alarmierte Polizei konnte die Frau kurz darauf stellen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hatte sie bereits zur Festnahme ausgeschrieben, meldete die Polizei. Da sie den festgelegten Geldbetrag nicht zahlen konnte, klickten die Handschellen. Die Polizeibeamten ermitteln nun zum Geschehen in der Wohnung und suchen den zweiten mutmaßlichen Schläger.