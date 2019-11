Th. Messerschmidt

Jeserig (BRAWO) Was haben Brandenburg an der Havel und Groß Kreutz (Havel) gemein? Zwei Karnevalsvereine! Deren gebündelte Macht bekam nun erstmals auch Gemeindeoberhaupt Reth Kalsow zu spüren. Erstmals stürmten die vereinigten Narren des Carnevalsclub Groß Kreutz e.V. und des Schmergower Carnevals-Verein an einem 11.11. das Rathaus in Jeserig. Mit Kanone, Partyböllern und reichlich Frohsinn "bewaffnet", wollten sie die Regierungsgewalt und Gemeindekasse in Groß Kreutz (Havel) übernehmen, begnügten sich dann aber mit zwei Ladungen Pfannkuchen, je 100 Euro für die Vereinskassen aus dem Fond von Bürgermeister Reth Kalsow und dem gelungenen Werbefeldzug für ihre Karnevalsveranstaltungen im Januar/Februar 2020.

So sangen die Narren für die und mit der Verwaltungscrew, luden zum Schunkeln ein und ließen ihre Funkenmarie durchs Foyer tanzen. Auch für ein Gläschen Sekt war gesorgt, das CCGK-Präsident Thomas Becker erhob und sprach: "Prost! Und habt eine gute Zeit mit uns!" Vorübergehend im Rathaus und ab Januar dann in den närrischen Hochburgen. In Schmergow am 25. Januar, 08. und 22. Februar. Am 15.02. ist Kinderkarneval und am 10.01. der Kartenvorverkauf. In Groß Kreutz steigen die Prunksitzungen am 18. + 25.01., am 15.02., gefolgt vom Kinderfasching am 16.02. Kartenverkauf: 11./12.01. im Gasthaus "Zur Eisenbahn".