BRAWO

Wusterwitz Potsdam Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig hat in seiner Funktion als untere Kommunalaufsichtsbehörde nach erfolgter Abwahl der bisherigen Amtsdirektorin Ramona Meyer durch den Amtsausschuss des Amtes Wusterwitz am 11. November umgehend gehandelt und mit Wirkung vom 13. November den Rechtsanwalt Dr. Lück zum beauftragten Amtsdirektor des Amtes Wusterwitz bestellt. Rechtsanwalt Dr. Lück gehört der Kanzlei Dombert Rechtsanwälte aus Potsdam an und ist im gesamten Öffentlichen Recht, speziell im Kommunalrecht sehr erfahren. "Die Beauftragung dient der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Amtes Wusterwitz und soll überparteilich eine geordnete Neubesetzung der Position der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors ermöglichen", heißt es dazu aus dem Landratsamt.