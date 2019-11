MOZ

Golzow (MOZ) Von einem Auto, das zur Tatzeit auf der Straße Am Spielplatz geparkt war, wurden in der Nacht zum Mittwoch die Kennzeichen gestohlen. Eine entsprechende Anzeige wurde am Mittwoch eingereicht, die Nummernschilder in die Fahndungsliste eingetragen. Noch am gleichen Tag kam der erlösende Anruf aus der Uckermark. Die Kennzeichen befanden sich an einem Wagen, der in Schwedt in der Berliner Allee steht. Die Kriminalpolizei ermittelt.