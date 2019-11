Simone Weber

Rathenow (BRAWO) "Wir haben es geschafft", freut sich Gerlinde Frei, die das Projekt "100 Jahre AWO – 100 Meter Schal" initiierte. "Wir haben unser Ziel sogar um sieben Meter übertroffen."

Im April hatte die AWO-Angestellte, die seit August 2018 die Begegnungsstätte am Körgraben leitet, die Idee. Sie wollte das 100-jährige Bestehen der 1919 in Deutschland gegründeten Arbeiterwohlfahrt mit einer besonderen Aktion in Rathenow begehen. "Ich erinnerte mich an eine ähnliche Aktion, bei der 2006 in Unna Schals in einer Gesamtlänge von über 60 Metern gestrickt wurden, um zwei Fußballstadien damit freundschaftlich zu verbinden", so Frei. "Ich stricke selbst selbst seit vielen Jahren leidenschaftlich. Damit war die Idee zum 100-jährigen AWO-Jubiläum gemeinsam Schals zu stricken, die zusammen mindestens 100 Meter ergeben, geboren." Sechs Frauen, die sich freitags in "Sockis Strickliesel"-Club am Körgraben treffen, gingen ans Werk. Jede strickte jeweils, oft gleich mehrere, zwei Meter lange Schals. Als Mitte September erst 58 Meter geschafft waren, rief Gerlinde Frei über BRAWO die Rathenower dazu auf, ihre Aktion zu unterstützen.

Letztlich beteiligten sich insgesamt 15 Frauen an der Aktion, die zuhause Schal-Stücke strickten. Selbst eine Frau aus dem AWO-Ortsverein Rhinow strickte mit. Als älteste Strickerin beteiligte sich eine 86-jährige aus Rathenow.

Im Dezember geht der AWO-Bezirksverband Potsdam auf seine "von Herzen"-Tour 2019. Am 10. Dezember startet die Tour in Rathenow auf dem Schleusenplatz. Aus diesem Anlass wollen dort Gerlinde Frei und die anderen Strickerinnen aus dem 107 Meter langen Schal ein Herz bilden. Ehe das geschehen kann, müssen erst die Einzelteile zusammengehäkelt werden. Treff dafür ist am Montag, 19. November, um 10.30 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte am Körgraben. Alle Unterstützer sind dazu willkommen.