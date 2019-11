Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Bayern sind schon Leute durch lockere Grabsteine zu Tode gekommen. Bei uns passiert so etwas nicht. Aber einen gebrochenen Fuß hat es auch hier schon gegeben, wenn so ein Stein umgekippt ist." Steinmetz Heiko Dorn aus Eisenhüttenstadt muss es wissen. Grabsteine gehören für ihn zum Alltag. 50 bis 300 Kilogramm – das sei die Gewichtsspanne der Steine, mit denen man es hier in der Region zu tun habe. Sie sollten also schon fest stehen, um keinen Schaden anzurichten. Dass es regelmäßige Standfestigkeitsprüfungen gibt, hält Dorn für wichtig und sinnvoll.

Beispielsweise durch Trockenheit, wie sie diesen Sommer wieder herrschte, könnten Grabsteine schon mal locker werden, weiß Dorn. Es gibt aber weitere Gründe: Auch der Steinmetz könne mal verantwortlich sein. Nach einigen Jahren werde zudem der Zement oder Kleber mürbe, dann ziehe Feuchtigkeit in entstandene Lücken zwischen Stein und Sockel. Und wenn dann noch der Frost komme, dann wackele der Grabstein. Das bestätigt das Rathaus in Eisenhüttenstadt, wo einmal jährlich nach der Frostperiode eine Standfestigkeitsprüfung durchgeführt werde. Die größten Probleme, die dann festgestellt werden, sind laut Pressestelle: "Witterungseinflüsse gegenüber Fundament, Alterungsprozesse an Grabmal und Fundament, Einsinken der Grabstelle".

Auch im Amt Neuzelle, wo Prüfer einer Fachfirma dieser Tage 18 Friedhöfe aufgesucht hatten, wird die lose Verbindung zwischen Sockel und Grabmal als einer der häufigsten Mängel angegeben. Aber, das teilt das Ordnungsamt mit: "Die Zahl der beanstandeten Grabmale ist zurückgegangen." Im Jahr 2018 war die Standsicherheitsprüfung im Amt Neuzelle übrigens ausgefallen – aufgrund des frühen Frostes. Ansonsten gilt auch dort der jährliche Prüfturnus.

Die Verkehrssicherungspflicht auf Friedhöfen obliegt dem jeweiligen Friedhofsträger, teilt der Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands (VFD) mit. Darüber hinaus sei der Träger auch für den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlich, zu dem die jährliche Standsicherheitskontrolle der Grabmale gehöre. Der Verband der Friedhofsverwalter empfiehlt, dass diese Prüfung im Frühjahr nach der Frostperiode und nur durch fachkundige Personen erfolgt. Durch die Kontrollen sollen im besten Fall rechtzeitig Gefahren erkannt und beseitigt werden. In der "Anleitung zur Standsicherheitsprüfung von Grabmalen", die der VFD herausgegeben hat, heißt es: "Die Prüflast darf nicht ruckartig – keine ‚Rüttelprobe’ aufgebracht werden, sondern ist kontinuierlich ... zu steigern." Dies passiert im Normalfall mit einem Kraftmessgerät. Die Handprüfung wird nur als Vorkontrolle empfohlen. Der Prüfablauf ist zu dokumentieren.

Die Kosten trägt der Nutzer

Ist ein Grabstein beispielsweise locker, so wird derjenige, der für Grabpflege verantwortlich ist, vom Träger des Friedhofs benachrichtigt. "Und dieser muss dann in einer bestimmten Frist die Reparatur veranlassen", erklärt Steinmetz Heiko Dorn. Die Kosten trägt derjenige, der die Grabstelle nutzt. Wie hoch diese Kosten sind, das hänge unter anderem von der Größe des Grabsteins ab und sei von Steinmetz zu Steinmetz verschieden, teilt die Amtsverwaltung Neuzelle mit. Nach der Reparatur erfolgt eine Abnahmeprüfung. Sicher ist sicher.