Siegmar Trenkler

Wuthenow (MOZ) Lange haben die Wuthenower darauf gewartet, dass der Radweg in der Kurve nach Gnewikow endlich entschärft wird. In zwei Wochen sollen die Arbeiten nun voraussichtlich beginnen. Das legt zumindest ein Protokoll nahe, dass den Abgeordneten für den Bauausschuss am Donnerstag vorgelegt wird. Darin wird ein Baustart in der 48. Kalenderwoche angekündigt, die am 25. November beginnt. Die Information der Anwohner soll demnach bei einem Treffen in dieser Woche erfolgen.

Grundstücksfrage ist geklärt

Zuletzt war für das Vorhaben noch die Grundstücksfrage zu klären gewesen. Denn um an der sehr gefährlichen Stelle einen separaten Radweg errichten zu können, musste die Stadt zuerst Flächen ankaufen. Das ist abgeschlossen. Darüber hinaus ist schon der Auftrag für die Straßenarbeiten vergeben worden und auch die Submission für die Beleuchtung erfolgt.

Insgesamt stehen im Haushalt 350 000 Euro zur Verfügung für das Vorhaben, das ursprünglich im vorigen Jahr realisiert werden sollte. Zuvor hatte der Ortsbeirat über Jahre vergeblich darauf gedrängt, den Kurvenbereich sicherer zu gestalten.