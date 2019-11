Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Im Einkaufszentrum "ZeeZ" an der Grünstraße gilt jetzt eine neue Verkehrsregelung. Zwei Wochen, bevor der neue Rewe-Markt am 27. November eröffnet, sind getrennte Ein- und Ausfahrten ausgeschildert worden. Zwischen den Parkplätzen dürfen die Autos nur noch in eine Richtung fahren. Wer mal von der Friedrich-Engels-Straße kommend schnell zur Post will, muss jetzt einen kleinen Umweg in Kauf nehmen und über den gesamten Parkplatz düsen, um sein Ziel zu erreichen. Viele Autofahrer hielten sich am Mittwoch noch nicht an die neue Regel.