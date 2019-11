Ulrike Gawande

Rohrlack (MOZ) Glücklich kurven Jessica Simek und Johanna Hapke auf zwei Elektro-Lastenrädern über den Hof der Lebenswerkgemeinschaft gGmbH in Rohrlack, wo die beiden Frauen mit Handicap leben und arbeiten. Die Räder übergaben gestern Thomas Kresse, Temnitzer Amtsdirektor, und Michael Mann, Vorsitzender des Amtsausschusses. Zur Verfügung gestellt wurden die Räder, die zuvor in der Wittstocker Vorstadt standen, vom Landkreis. "Vielfalt ist unsere politische Maxime", sagte Kresse. Er will Menschen mit Handicap unterstützen, die mit den Lastenrädern nun gesellschaftliche Teilhabe und Mobilität trainieren können. Wege zur Holzwerkstatt oder zum Landkorb, der mit auf dem Hof produzierten Kräutern und Tees beliefert wird, sollen mit den Rädern einfacher werden. Nur der Radweg fehle noch, um zwischen den beiden Standorte der Lebenswerkgemeinschaft in Rohrlack und Vichel sicher hin und her fahren zu können. Der Grundsatzbeschluss für den Bau durch die Gemeinde sei jedoch bereits gefasst worden, sagte Mann. Aktuell prüfe die Verwaltung die Eigentumsverhältnisse der für den Radwegbau nötigen Grundstücke.