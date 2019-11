MOZ

Eisenhüttenstadt Große Freude beim Kinderhospizdienst NORA der Johanniter Unfallhilfe: Am Dienstag gab es in den Räumen am Trockendock Besuch vom Geschäftsführer der Firma Oevermann, Gerald von der Gathen, sowie dem Eisenhüttenstädter Niederlassungsleiter Andree Bartel. Beide sind von der ehrenamtlichen Arbeit des Hospizdienstes unter Leitung von Eileen Samol sehr angetan und wollen die wichtige Arbeit unterstützen. "Das wollten wir in diesem Jahr mit unserer Weihnachtsspende würdigen und anerkennen", sagte Oevermann-Geschäftsführer Gerald von der Gathen.

Man habe auf Weihnachtskarten an Geschäftspartner und Freunde des Unternehmens verzichtet und stattdessen die Spende initiiert, die dieses Jahr nach Eisenhüttenstadt gegangen sei, erzählte von der Gathen. 5000 Euro kamen so zusammen.

Eileen Samol konnte berichten, dass damit der Sommerurlaub für die Familien im behindertengerechten Hotel im kommenden Jahr gesichert ist. "Es ist ein super Projekt für Kinder hier in der Region", findet Gerald von der Gathen. Andree Bartel, der das Projekt ausgewählt hatte, fügte hinzu: "Ich glaube, wir haben hier das richtige Projekt in Eisenhüttenstadt ausgesucht."

Auch Bürgermeister Frank Balzer würdigt das Engagement: "Das ist eine sehr verdienstvolle Arbeit, die hier geleistet wird. Von Anfang an ist das ein wirklich wichtiges Engagement für Familien hier vor Ort."