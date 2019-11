MOZ

Schwedt (MOZ) Das Konzept ist einfach: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest anderen vor – zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken oder Buchhandlungen. Auch an ungewöhnlichen Vorleseorten finden Aktionen statt: im Bus, im Hotel, in einer Bank, in Museen oder als Guerilla-Variante bei einer viel befahrenen Kreuzung – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die Vorleseinitiative Schwedt beteiligt sich am bundesweiten Vorlesetag. Treu nach dem Motto "Jeder Ort - ein Leseort" erfreuen neben Schulen, Kitas und Seniorenheimen viele ungewöhnliche Leseorte die Schwedter. Am Nachmittag bis in den Abend finden auch einige öffentliche Veranstaltungen statt, bei denen jeder teilnehmen kann. Von 14 bis 16 Uhr hat das Literaturcafé im Brauwerk geöffnet. Um 14.30 Uhr liest Gerd Meister dort aus seinem Buch "Aus dem Tagebuch eines Waisenkindes".

Für eine Literaturwanderschaft zu vier Vorlesern an vier Orten gibt es kostenfreie Tickets in der Touristinfo. Der Vorlesebus der UVG fährt und um 18 Uhr trifft sich der Leseclub der Volkshochschule im Altstadt-Café.