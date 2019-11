Wasser Marsch: Dirk Bogumil spritzte am Mittwoch das erste Wasser für die Eisbahn auf die Kühlregister. Am Freitag ab 15 Uhr können Besucher auf dem Weihnachtsmarkt Oder-Center on Ice wieder Eislaufen. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Schwedter Oder-Center hat seine Angebote zur Weihnachtszeit ausgeweitet. Der Weihnachtsmarkt "Oder-Center on Ice" mit der Eisbahn vor dem Haupteingang des Einkaufszentrum wird am Freitag mit mehr Platz für Besucher und zwei neuen Attraktionen eröffnet. Erstmals können Kinder und Erwachsene nicht nur Eislaufen, sondern auch auf einer Eisstockbahn Eisstockschießen und von einer 25 Meter langen Rodelbahn auf großen Reifen herunterrutschen. Das Markttreiben vor dem größten Einkaufszentrum der Uckermark läuft bis zum 30. Dezember.

Anglühen mit DJ Simon

Die große Eisbahn wird am Freitag mit einer Eröffnungsparty mit DJ Simon eingeweiht. Von 18 bis 24 Uhr gibt es Eislaufen mit Musik. "Wir nennen es Anglühen und hoffen, dass wieder so viele Gäste wie im vorigen Jahr kommen und mit dem ersten Glühwein auf dem Markt anstoßen", sagt Betreiber Filip Slowie. Auf der Eisstockbahn aus Kunststoff wird an diesem Tag ein Preisschießen veranstaltet. Teilnehmer können beim sogenannten Lattlschießen auf Ziffernscheiben Gutscheine für die Eislauf-, Rodel- oder Eisstockbahn gewinnen.

Freunde von Winterspaßaktivitäten werden sich freuen. Das Vergnügen von Oder-Center on Ice stand wegen der Kosten vor einem Jahr ernsthaft auf der Kippe. Die Werbegemeinschaft des Centers hatte sich aber gegen Kritiker durchgesetzt und entschieden, dass die Eisbahn bleiben soll. Betreiber Filip Slowie hat mit dem Center einen Dreijahresvertrag abgeschlossen und vereinbart, dass der Markt jedes Jahr an Attraktivität gewinnen soll. Um den Platz für die zusätzlichen Attraktionen zu schaffen, verzichtet das Oder-Center erstmals auf eine große Weihnachtstanne vor dem Center.

Die Eisbahn und das Markttreiben vor dem Center hat von Montag bis Samstag zwischen 11 und 21Uhr geöffnet. Mit Ausnahme von Totensonntag öffnet die Bahn auch am Sonntag sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag von 13 bis 19 Uhr. Eine Stunde Eislaufen kostet für Kinder bis 14 Jahre zwei Euro und für Erwachsene 3,50 Euro.

Am Sonnabend vor Silvester wird es wieder eine Abschiedsparty von 18 bis 24 Uhr mit DJ geben, bevor Oder-Center on Ice am 30. Dezember schließt. Schulklassen und Kindergruppen, die vormittags auf die Eisbahn möchten, können sich im Center-Management anmelden. Dann können sie die Eisfläche kostenlos nutzen, nur die Ausleihe der Schlittschuhe ist zu zahlen. Die Idee der neuen Eisstockbahn wird sicher Teams aus Firmen und Vereinen interessieren, die sich in der Vorweihnachtszeit gern zu einem gemütlichen und zugleich spannenden Abend treffen wollen. Dabei können sie die Bahn mieten und mit vier bis acht Spielern genau wie bei Schlag den Raab auf ein Lattlgestell schießen oder das reguläre Eisstockschießen spielen.

Curling zur Weihnachtsfeier könnte damit in diesem Jahr den klassischen Angebot von Team-Bowling Konkurrenz machen. Auch Sitzplätze im Zelt hinter dem Glühweinstand sowie entsprechende Verpflegung können vorab gebucht werden. Die neue Rutsche, ein Karussell sowie Stände mit Mandeln oder Gegrilltem komplettieren den Weihnachtsmarkt.

Fotos mit dem Weihnachtsmann

Im Center können Besucher wieder bis zum 24. Dezember ein Weihnachtsprogramm mit Puppentheater, Theater Stolperdraht und einem Weihnachtszauberzirkus erleben. Eine weihnachtliche Back- und Bastelstube öffnet ihre Pforten und der Weihnachtsmann hält eine Wünsche-Sprechstunde ab und steht für Erinnungsfotos bereit. In der Mitte des Centers steht auch wieder ein großer Weihnachtsbaum.

Anmeldungen zum Eislaufen für Schul- und Kitagruppen: Centermanagement, Tel. 03332 43370.Reservierungen zum Eisstockschießen und Teampartys: IK-Event, Tel. 03332 582929.