Ulrike Gawande

Ortsmarke (MOZ) Eine vermeintlich brennende Tischlerei in Rohrlack sollte gestern bei einer Übung der Temnitzer Feuerwehr gelöscht werden. Es war der zweite Test im Verfahren um den Status als Stützpunktfeuerwehr. Eine Übung mit ernüchterndem Ausgang. Zwar waren die ersten Einsatzkräfte nach 15 Minuten vor Ort, darunter auch Atemschutzgeräteträger, doch die für deren Einsatz nötige Technik kam erst nach 31 Minuten in Rohrlack an und war nach 35 Minuten einsatzbereit. Zu spät, wenn im Ernstfall ein Mensch hätte gerettet werden müssen. Die Reanimationsgrenze liegt bei 15 bis 17 Minuten, wertete Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald aus. "Die heutige Übung hat gezeigt, dass es noch viel Nachholbedarf gibt auf dem Weg zur Stützpunktfeuerwehr", fasste sein Stellvertreter Olaf Lehmann das Geschehen zusammen. Die Ansprüche an eine Stützpunktfeuerwehr sind hoch. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag müssen für eine solche Eingruppierung zwei komplette Löschzüge, das sind 44 Mann, einsatzbereit sein. Nach Rohrlack kamen 32 Einsatzkräfte. Bei der ersten Übung im Oktober in Wildberg waren es 38. Doch nur als Stützpunktfeuerwehr ist es dem Amt möglich, Fördermittel beim Innenministerium für die Anschaffung von Fahrzeugen zu beantragen. Daher will der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse noch nicht aufgeben: "Ich bin mir sicher, wir können das besser."