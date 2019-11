Jörn Kerckhoff

Eberswalde (MOZ) Es ist keine leichte Situation, aber wir kommen schon klar." Holger Schulz, kaufmännischer Leiter der Theo Steil GmbH in Eberswalde geht pragmatisch mit der Situation um, vor der das Unternehmen nach der erneuten Sperrung der Havel-Oder-Wasserstraße steht. Wie schon im Mai wurde dort ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg – eine 250-Kilo-Bombe mit chemischem Langzeitzünder – gefunden. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde gab am Montag bekannt, dass der Kanal im Bereich südlich der Lehnitzstraße bis zum Abzweig Oranienburger Havel ab zehn Uhr gesperrt sei. Und das voraussichtlich bis zum 12. Dezember.

Diesmal spezielle Situation

Für die Theo Steil GmbH bedeutet dies, dass es die Altmetalltransporte zu den Riva-Stahlwerken nach Hennigsdorf und Brandenburg statt mit dem Schiff per Bahn erledigen muss. "Wir haben jede Woche mehrere Verbände auf dem Kanal, jeder davon transportiert etwa 1000 Tonnen", so die Auskunft von Holger Schulz. Im Mai sei das Umschwenken auf die Bahn allerdings leichter gewesen. Aktuell gebe es Arbeiten an der Bahnstrecke, sodass die Bahn ihre Kapazitäten nicht endlos erweitern könne. Das mache die rund vierwöchige Sperrung des Kanals diesmal speziell. Dennoch bleibt Schulz gelassen. "Es ist schwierig aber beherrschbar, wir müssen unsere Arbeitsabläufe umstellen und Kapazitäten verschieben." Bei den Kosten mache es keinen großen Unterschied, ob der Transport per Schiff oder Bahn erfolge, finanzielle Hilfe gebe es bei so einem unverschuldeten Eingriff in den Betriebsablauf auch nicht. Schulz hofft, dass die Sperrung des Kanals am 12. Dezember aufgehoben wird und sich die Situation normalisiert.

Schmerzhafte Umsatzeinbußen

Betroffen sind auch die Technischen Werke Eberswalde, die unter anderem die Getreidetransporte des Agrarhandelsunternehmens HaGe Nord per Schiff über die Havel-Oder-Wasserstraße abwickeln. "Das sind Umsatzeinbußen, die schon weh tun", erklärt Horst Schäfer, Geschäftsführer der Technischen Werke. Da der Getreideumschlag wegen der Trockenheit der vergangenen beiden Sommer ohnehin schon geringer ausfalle, als in den Vorjahren, schlage die jetzige Kanalsperrung doppelt zu Buche. Auch sein Unternehmen erhalte in so einem Fall keinen finanziellen Ausgleich. "Das ist höhere Gewalt", so Schäfer. Auf die Mitarbeiter habe dies zunächst keine Auswirkungen, diese könnten anderweitig beschäftigt werden.

"Im Bereich Oranienburg gab es ja die Munitionsfabriken, die im Krieg gezielt bombardiert wurden. Deswegen liegen dort noch jede Menge Blindgänger im Boden", erläutert Peter Münch, stellvertretender Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Eberswalde. Die Region werde vom Kampfmittelräumdienst systematisch nach Metall im Boden untersucht. Ergäben sich dabei Verdachtspunkte, würden diese gezielt kontrolliert. Auch der jetzige Bombenfund sei auf diese gezielte Suche zurückzuführen und kein Zufallsfund, so Münch.

"In den vergangenen Jahren gab es keine Funde, die zu einer Sperrung der Wasserstraße führten", erklärt Eike-Kristin Fehlauer, Pressesprecherin im Rathaus Oranienburg, dazu. In diesem Jahr dafür gleich zwei. Dabei waren es im Frühsommer sogar gleich zwei Bomben. "Seit der Wiedervereinigung ist der neueste Fund die 209 Bombe, die entschärft wird, weitere 260 werden im Bereich Oranienburg noch in der Erde vermutet, macht die Pressesprecherin deutlich, dass es noch viel zu tun gibt.