Matthias Haack

Wittstock (moz) Vier Spiele, vier Siege – das Mädchenteam der Rosa-Luxemburg-Schule Neuruppin marschierte am Mittwoch sorgenfrei durchs erste Turnier einer möglichen Serie. Es schließt sich am 27. November das Regionalfinale für die Besten im Nordwesten Brandenburgs an.

Dass sechs Mannschaften in der jüngsten Wettkampfklasse antraten, wertet Schulsportkoordinator Axel Simon als "echt schön" Im vorigen Jahr wurde dieses Turnier noch wegen Mangels an Beteiligung abgesagt. Die drei Angemeldeten waren sogleich fürs Regionalfinale gesetzt. Was Simon ebenso als sehr positiv erwähnt: "Die Neuruppiner Teams werden von Vereinstrainern betreut. Heißt im Schluss: In den Schulen fiel kein Unterricht aus, weil ein Sportlehrer fehlt." Dass dieser Weg ein erfolgreicher ist, stellten unter anderem die Mädchen aus Gildenhall unter Beweis: Diese Schule debütierte und erspielte Bronze. Rudolf Rienaß (auch Abteilungsleiter beim Sportverein Union) brachte ein Team aufs Parkett der Wittstocker Stadthalle, das er zum einen in Arbeitsgemeinschaften betreut und zum anderen zur Hälfte aus Vereinsspielerinnen besteht.