Werbellin (MOZ) Karin Nicodems Buchprojekte liegen auf Eis. Ein romanhaftes Werk und einen Ratgeber hatte sie vor Jahren begonnen – es ging, natürlich, um Hunde. Doch für Hingabe am Schreibtisch hat die 66-Jährige genauso wenig Zeit und Kraft übrig wie für vieles andere, was ihr auch noch Spaß machen würde. Beides braucht sie für ihr Lebenswerk, den Hundespielplatz "Bellodrom" in Finow, mit dem sie vor Kurzem den siebten Geburtstag feierte.

Dort begeht die Werbellinerin am Sonntag bei einem Tag der offenen Tür auch ein persönliches Jubiläum. "Die ersten fremden Hunde habe ich im November vor 50 Jahren trainiert", erzählt sie. Als junges Mädchen half sie damals den Zöglingen anderer Hundebesitzer, zum Teil gestandener Jäger, durch die Jagdprüfung. Es hatte sich herumgesprochen, dass die 16-Jährige selbst mit Hartnäckigkeit und einem besonderen Trainingsprogramm ihren Dackel durch die anspruchsvollen Tests gelotst hatte. "Je mehr Problemtiere ich durch die Prüfung bekam, desto mehr Problemtiere bekam ich auch", blickt sie zurück.

Für bellende Vierbeiner muss sich Karin Nicodem schon seit frühester Kindheit interessiert haben. In Berlin, wo die gebürtige Jüterbogerin aufwuchs, fanden ihre Eltern sie als Zweijährige vor einem Laden beim Spiel mit zwei riesigen Doggen vor. Ihren ersten eigenen Hund, Dackel Quissi, bekam sie nach langem Bitten mit 13. Seither hatte sie immer einen Hund an ihrer Seite. "Seit meinem 16. Lebensjahr übrigens immer mehr als einen", sagt sie. Damals begann sie, Hunde zu züchten.

Tierärztin wäre sie gern geworden. Nach dem Abi an einer Mathespezialschule bekam sie jedoch einen Studienplatz in Landwirtschaft und Tierproduktion. Eingesetzt wurde sie als Berufsschullehrerin. In Eberswalde arbeitete sie eine Zeitlang auch als Betriebszeitungsredakteurin des Eberswalder Fleischwerkes. Durch die Wendezeit ging sie als Geschäftsführerin der Urania-Weiterbildungsstätte in der Waldstadt. Als sie nach deren Auflösung arbeitslos wurde, war der Weg frei für eigene Pläne.

Ihr Lebensthema hatte sie ohnehin nie losgelassen. Sie promovierte über Hunde, spezialisierte sich auf deren Verhalten, später auch auf Wölfe. Dass man hauptamtlich Hundetrainer sein könnte, ahnte Karin Nicodem aber auch damals noch nicht. "Ich war auf eine Tierpension aus." Die gründete sie gleich 1990. Mit der Pension entstand auf ihrem Grundstück in Werbellin zugleich ein Zulaufort für Fundtiere. "Das Tierheim war die krasseste Fehlentscheidung meines Lebens", sagt sie heute jedoch. "Seitdem ist das Geld immer knapp."

Damals hätten sie und ihre Helfer überlegt, wie man Hundehalter so unterstützen könnte, dass weniger Tiere ins Tierheim kommen. Hundesportvereine hätten es abgelehnt, mit Familienhunden zu arbeiten. "Dann müssen wir selbst etwas auf die Beine stellen", sagte sich Karin Nicodem. 1996 gründete sie eine Hundeschule, ebenfalls am Flugplatz.

Die Wende hatte ihr aber auch Begegnungen wie die mit dem berühmten Wolfsforscher Erik Zimen ermöglicht. "Ich hatte einen Wolfshybriden als Fundtier im Tierheim und wusste nicht weiter", blickt sie zurück. Zimen erteilte ihr Rat am Telefon. Sie freundete sich mit ihm an und organisierte später gemeinsame Seminare in der Schorfheide.

Warum eigentlich immer Hunde? "Der Hund ist das einzige Tier der Welt, das so eng mit uns zusammenleben kann und will", deshalb fasziniere er sie. "Es ist das einzige Tier, das Kommunikation mit uns anbieten kann." Auf Kommunikation und die Beziehung zwischen Mensch und Tier setzt sie auch im Training. "Was mir besondere Freude macht, ist, wenn jemand lernt, seinen Hund zu lesen."

Bellodrom öffnet seine Türen

Was eine gute Hundetrainerin noch ausmacht? "Dass man immer auf dem neuesten Stand ist. Die Wissenschaft gibt uns unser Handwerkszeug an die Hand", sagt Karin Nicodem. Sie selbst arbeitet seit Langem mit dem bekannten Tierpsychologen Adam Miklosi von der Uni Budapest zusammen. Die Ungarn seien führend in der modernen Verhaltensforschung rund um den Hund. "Es ist eben nicht so, dass wir der Chef vom Rudel sind. Das haben wir aber alle mal geglaubt." Heute müsse sie sich bei ihren Tieren, die sie vor 50 Jahren trainiert habe, entschuldigen. "Mit Härte und Druck geht vieles natürlich schneller", sagt die Mutter zweier erwachsener Töchter, die drei Enkelkinder und vier Hunde hat. Ihr Credo heute: Freiheit geben und Grenzen setzen – "wie uns das als Eltern von Zweibeinern auch aufgegeben ist.

Ab 13 Uhr lädt das Bellodrom am Sonntag zum "Tag der Offenen Tür" mit zahlreichen Aktionen ein. Anfahrt und weitere Infos unter www.hundeschule-bellodrom.de