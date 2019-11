Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die vor knapp 20 Jahren ins Leben gerufene Zehdenicker Schülerfirma ist jetzt unter neuer Leitung. Petra Siegel hat die Betreuung der Neuntklässler an ihre Nachfolgerin Sandra Heidolf übergeben. Aus einem einfachen Grund: Petra Siegel quittiert zum Jahresende nach 39 Jahren den Schuldienst und geht in den Ruhestand. Noch arbeitet sie ihre Nachfolgerin ein. Doch mit Beginn der Weihnachtsferien ist damit Schluss, dann endet eine Ära, die in der früheren Realschule Zehdenick begonnen hatte.

Als diese noch Robert-Heinrich-Schule hieß, war Petra Siegel dort Lehrerin, nach der politischen Wende wurde daraus die Realschule. Als die Stadt dann entschied, nur noch eine weiterführende Schule zu betreiben, wechselte mit Petra Siegel auch die Schülerfirma herüber zur Exin-Oberschule, wo das Projekt nahtlos weiter geführt wird.

Start mit den Stadtwerken

Ursprünglich waren die Stadtwerke Zehdenick Partner der Schülerfirma. Das aber änderte sich und damit auch das Profil der Firma, die sich fortan vor allem um soziale Projekte in der Stadt Zehdenick kümmert. Feste Partner sind nun unter anderem die Exin-Förderschule, das AWO-Seniorenzentrum "Havelpark" und der Seniorenbeirat der Stadt Zehdenick. Ehrenamtliche Mitarbeiter der Schülerfirma können die Neuntklässler eines jeden Jahrgangs der Exin-Oberschule werden. Wer Interesse an der Mitarbeit hat, meldet sich.

Mit dem sozialen Engagement kann man die eine oder andere schlechtere Zeugnisnote ausgleichen, weiß Petra Siegel. Denn nach Abschluss eines jeden Jahres erhalten die Jugendliche für ihr Engagement ein Zertifikat, das sich bei Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz einen guten Eindruck bei den Personalchefs macht. Schließlich haben es die junge Leute gelernt, anderen Menschen eine Freude zu machen. Des Öfteren sind die Neuntklässler im Seniorenzentrum "Havelpark" anzutreffen, wo sie Gesprächsrunden mit den Senioren veranstalten oder Rollstuhlfahrer zu ihren Lieblingsorten in Zehdenick schieben. Oder sie haben Senioren den Umgang mit dem Smartphone erklärt. In der Kita "Sonnenschein" haben sie bei der Organisation des Löschangriffs "Nass" geholfen, und in der Förderschule eine Halloween-Party organisiert.

Dass sie nicht nur gut organisieren können, sondern auch gute Gastgeber sind, haben Chiara Kempfer, Romy Babenschneider, Jasmin Bärmann, Leoni Hübner, Angelina Krawczyk und Justin Busch am Mittwoch gezeigt, als sie im Rathaus das Catering für die Veranstaltung "Zehdenick leben – gemeinsam konkret" übernahmen.