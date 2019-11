Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die ersten 130 Tage seiner Amtszeit liegen hinter dem neuen Leiter des Strausberger Theodor-Fontane-Gymnasiums, Carsten Sass. Viel Zeit zum Eingewöhnen blieb ihm nicht. "Eigentlich wollte ich das erste Jahr erst einmal schauen, wie alles läuft, aber ich fand hier vom Start weg so viele Ideen, Initiativen und Engagement vor, dass zum Umgucken nicht so viel Zeit bleibt", sagt der 42-Jährige schmunzelnd. Mit dem Schulträger, dem Schulverwaltungsamt des Landkreises, habe er offene und konstruktive Gespräche geführt.

Profil wird ausgeprägt

Etwas überrascht zeigt sich Sass über den Plan des Landkreises, auf dem Gelände der früheren Polizeiinspektion noch ein Gymnasium zu bauen. Er war in den vergangenen acht Jahren stellvertretender Leiter von Gesamtschulen. "Ich hätte eine Gesamtschule zur Abrundung der Strausberger Bildungslandschaft gut gefunden, zumal meine Erfahrung sich bestätigt hat, dass es dafür eine Klientel gibt." An jener Schulform haben die Schüler drei Jahre nach Abschluss der 10. Klasse Zeit, um die Allgemeine Hochschulreife zu erlangen, während sie am Gymnasium nach zwölf Jahren die landesweit einheitlichen Abiturprüfungen ablegen. Auf alle Fälle erhofft sich Sass vom Neubau, dass er perspektivisch mit dem Theodor-Fontane-Gymnasium auf die Fünfzügigkeit zurückgehen kann, weil dafür die geeigneten Räume zur Verfügung stehen. Jetzt lernen die Fontane-Gymnasiasten bis auf die 11. Klassenstufe in jeweils sechs Parallelklassen einschließlich der Leistungs- und Begabtenklassen, da platzen mitunter die Räume durch die Kurse aus den Nähten.

Nicht des geplanten Neubaus wegen, sondern aus eigenem Antrieb streben Carsten Sass und seine Lehrerkollegen eine weitere Ausprägung des Profils des Theodor-Fontane-Gymnasiums an. Die Schlagworte heißen MINT und bilinguale Klassen. MINT steht für die Schwerpunktfächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, die für einen Teil der Klassen intensiver vermittelt werden. Der Unterricht in der Zweitsprache Englisch soll stufenweise in den 7. bis 10. Klassen für interessierte Schüler in Fächern wie Biologie, Chemie, Musik und Politische Bildung angeboten werden. "Schüler, die fachliche Sachverhalte und Zusammenhänge sicher in Englisch ausdrücken können, werden beim Studium an internationalen Hochschulen Vorteile haben", ist sich Sass sicher. Und dabei hatte er die Pläne von Tesla, in Grünheide ein Autowerk zu bauen, noch gar nicht im Hinterkopf.

Für den bilingualen Unterricht bis zur 10. Klasse hat Carsten Sass, auch Dank des Engagements der Fachlehrer, das notwendige Personal. Er sucht aber auch nach einer Schule in Großbritannien, mit der das Theodor-Fontane-Gymnasium einen regelmäßigen Schüleraustausch aufbauen könnte. Im russischen Twer und dem französischen Marseille gibt es Partnerschulen. Aber für die Englisch-Schüler und jene, die Spanisch als zweite Fremdsprache erlernen, noch nicht.

Kreis-Matheolympiade

Die beiden Schwerpunkte MINT und bilinguale Klassen seien in der Elternkonferenz gut angekommen, berichtet Sass: "Ich bin optimistisch, dass wir da stabile und leistungsfähige Klassen entwickeln."

Leistungsfähig sind auch die Schüler, die am Mittwoch gerade den Regionalausscheid der Mathematikolympiade im Theodor-Fontane-Gymnasium absolvieren. Die Matheasse aller Strausberger Grundschulen, aber auch aus Buckow oder Prötzel sind dabei sowie Gymnasiasten aus Rüdersdorf und dem TFG. Carsten Sass selbst unterrichtet Geschichte und Deutsch. Schrittweise möchte er weitere Akzente in der Bildung der Schüler setzen. "Globales Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung liegen mir am Herzen", sagt der Schulleiter, "digitales Lernen und soziales Lernen wollen wir aber auch vorantreiben." Nach in Ruhe Umschauen klingt das nicht.