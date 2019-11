Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Es war eine rauschende Pilz­orgie. Fiebrig schleppten Sammler in den letzten Wochen teilweise kiloschwere Schwammgiganten aus den Wäldern der Uckermark. Doch folgt nach dem Fest meist ein verkaterter Morgen des Aufräumens.

Förster Jörg Kabelitz ist Leiter des Landeswaldreviers Grenzhaus, dem Waldstück nördlich von Schwedt. Gezwungenermaßen obliegt ihm das Sammeln nach dem Sammeln, da sich gerade zur Pilzzeit vereinzelter Müll wie Plastiktüten und Eimer in seinem Forst zu mehren scheinen. "Eigentlich ist das Einsammeln nicht meine Aufgabe, aber für den Kleinkram lohnt sich oft nicht, extra die Waldarbeiter zu bestellen", erzählt Kabelitz. Er hält einen leeren Plastikeimer, der mit "Speisesalz" etikettiert ist, in der Hand. "Hier ist bestimmt jemand bei der Pilzsuche nicht fündig geworden und hat den liegen lassen." Er ärgert sich: "Das Plastikzeug würde noch 1000 Jahre herumliegen, wenn keiner kommen und ihn aufnehmen würde." In seinem Auto durchkämmt Kabelitz sein Forstrevier. Im Fußraum auf der Beifahrerseite liegen Bierdosen, die er bereits eingesammelt hat – seine quirlige Weimaraner-Hündin Ronja ist mittlerweile bestens im Apportieren der Büchsen trainiert. Auch das vermehrt unbefugte Befahren der Waldwege zählt zu den Nebenwirkungen der Pilzsaison. "Oft blockieren die Autos die Wege für die Holztransportfahrzeuge", führt Kabelitz aus. Er stellt jedoch nicht alle Pilzsammler unter Generalverdacht, "es gibt auch viele Vorbildliche", fügt er hinzu.

Nur die Spitze des Eisbergs

Seine Kollegin Kristina Wendt, Revierleiterin in Angermünde, kennt ebenfalls das Ärgernis der leeren Plastikbehältnisse. Allerdings sind die Ablagerungen nur die Spitze eines mächtigen Eisberges: "Das weitaus größere Problem sind die vorsätzlichen Müllablagerungen im Wald.", so Wendt. Schon 220 Kubikmeter Müll, darunter Bauschutt und Wertstoffe, mussten 2019 aus den Wäldern der östlichen Uckermark geangelt werden, informiert die Funktionsförsterin Ute Ueckermann von der Oberförsterei Milmersdorf. Die Waldarbeiter, von denen mindestens zwei zur Entsorgung losgeschickt werden, kosten je 45 Euro pro Stunde. Im letzten Jahr summierten sich die Gesamtkosten für die Müllentsorgung im Wald zu schmerzhaften 79 778 Euro für den gesamten Landkreis Uckermark, wie die Sprecherin des Kreises Ramona Fischer dieser Zeitung mitteilte.

Die Tendenz ist leider steigend, wie Ellen Schlieker vom Landesforstbetrieb Brandenburg beobachten muss. Die Behörde berechnete, das mit dem 6300 Kubikmeter Müllaufkommen in Brandenburgs Wäldern aus 2018 ein 6,3 Kilometer langer Müllzug mit einem Meter Höhe und Breite gebaut werden könnte. "Oft deponieren Unternehmen ihren Müll im Wald, weil sie die Abfallgebühren umgehen wollen", so Schlieker. Auch aus dem Ausland werde so manch Müllhalde in den Märkischen Wald importiert.Ein schwer lösbares Problem, da die dichten Wälder einen guten Sichtschutz für schmutzige Machenschaften bieten und diese selten auffliegen. Oft bleibt nichts anderes übrig, als an das Gewissen zu appellieren.