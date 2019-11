Edgar Nemschok

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Einradtruppe aus Fredersdorf-Vogelsdorf hat die 10. Ostdeutschen Meisterschaften nicht nur organisiert, die Kinder und Jugendlichen haben den Gesamttitel auch nach Hause geholt – übrigens seit 2010 in ununterbrochener Folge.

Und das macht natürlich Klaus Häcker, der das Einradfahren schon 1999 nach Fredersdorf-Vogelsdorf geholt hat, besonders stolz. "Wenn man die Kür der Großgruppe gesehen hat, muss man schon begeistert sein. Na klar, es hat nicht alles perfekt geklappt, aber die Show und die Schwierigkeitsgrade waren schon etwas Besonderes und ich denke, wir haben auch verdient gewonnen", sagt der 78-Jährige, der gern auch noch beim Training mit dabei ist.

Janine und Kerstin Bleske leiten das Training und sie haben auch gemeinsam mit den Sportlern die Choreographie für die Kür der Großgruppe zusammengestellt. Diese trug den Titel "Tik-Tak – Wir ticken im Takt". Zwölf Sportler waren mit ihren Einrädern dabei.

Erinnerungen wurden zunächst wach, denn vor einem Jahr fanden die Meisterschaften in Pasewalk statt. "Im Prinzip ist es so, dass wir wieder allein die Meisterschaften organisiert haben. Das war schon in Pasewalk so und diesmal haben wir es eben wieder bei uns zu Hause gemacht und ich denke, es hat sich gelohnt", erklärt Janine Bleske. Zweimal, in Vorbereitung auf die Ostdeutschen Meisterschaften sogar dreimal, in der Woche wird trainiert. "Heute hat die Einradtruppe 90 Mitglieder", berichtet die Vorstandsvorsitzende Ivonne Falland.

Die Einradtruppe Fredersdorf hat siebenmal Gold gewonnen. Dazu gab es bei einem sehr langen Wettkampftag zwölfmal Silber und zwei Bronzemedaillen. Auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung landeten die Einradfahrer vom TSV Falkensee vor der Mannschaft des SV Fortuna Dingelstedt, die aus Thüringen angereist war. Mit dem Sport-Ensemble Chemnitz waren vier Bundesländer in der Fredersdorfer Tieck-Sporthalle vertreten. Insgesamt waren 82 Einradsportler aus zehn Vereinen dabei. Davon waren allein aus Fredersdorf-Vogelsdorf 27 am Start.

Ausruhen kann sich ein Teil der Fredersdorfer Einradtruppe jetzt aber nicht. Es geht nun zu den Deutschen Meisterschaften, die von Freitag bis Sonntag in Nürmbrecht bei Köln stattfinden.