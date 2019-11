Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Die dritte Uckermarkmeisterschaft im Steeldart fand mit 81 Teilnehmern in der Angermünder Altstadthalle statt. Veranstalter waren NKDart aus Neukünkendorf und der Angermünder FC. Die Dartspieler kamen aus ganz Deutschland und Polen.

Das Niveau war sehr unterschiedlich, was in der ersten Gruppenphase deutlich wurde, in der man sich von 17 Teilnehmern verabschiedete. Insgesamt waren 13 Gruppen mit jeweils fünf Spielern, zwei Gruppen mit sechs und eine Gruppe mit vier Spielern am Start. Die besten Vier aus jeder Gruppe qualifizierten sich für die nächste Runde. In diesem Abschnitt ging es im K.o.-System weiter. Das bedeutete, dass ein Spieler nach einer Niederlage aus dem Turnier ausschied.

Begonnen wurden die Spiele mit einem Best of 5 – bedeutet, man benötigt drei Legs zum gewinnen. Dieses System wurde von Runde zu Runde bis hin zum Finale erhöht. Im Endkampf standen sich Marcel Wegner aus Vogelsang-Warsin und Olaf Drews (wohnt bei Magdeburg) gegenüber. Wegner siegte mehr als deutlich mit 8:1. Der dritte Platz ging an Johann Roloff aus Greifswald, der seinen Sieg mit einem 7:4 gegen Jörg Uhlig aus Märkisch-Oderland holte.

Aber nicht nur das Finale war ein Highlight, sondern auch, wer die meisten 180er erreicht – das bedeutet, dreimal die Tripple20 zu treffen. Ahkian Chow gelang dies achtmal. Das höchste Check-Out mit 152 Punkten wurde durch Christoph Groß erzielt und den Titel "beste Frau" errang Sabine Riese. Die zwei Uckermärker Tobias Wittwer und Titelgewinner der ersten beiden Auflagen, Steven Kauk, konnten sich nicht bis ins Finale spielen. Beide schieden im Viertelfinale aus. Die jüngsten Teilnehmer waren der neunjährige Calvin Groß und der zwölfjährige Collin Groß, die sich für diesen Sport sehr begeistern und die Gruppenphase mit Bravur überstanden.

"Wir bedanken uns bei allen Helfern, die an den Vortagen, im Turnierverlauf und beim Aufräumen mit anpackten sowie bei allen Sponsoren für die Unterstützung. Ein Dank gebührt auch dem AFC und dem Finower Dartclub für die gute Zusammenarbeit, an die Schüler der 10. Klasse der freien Schule für die Verpflegung und an den VC Angermünde für die Bereitstellung der Location. Ein Dank auch an die Leute, die uns ihr Dart-Equipment zur Verfügung stellten. Dadurch war es erst möglich, dieses Turnier in solch einer Größenordnung auszurichten", sagte Steven Kauk. "Wir würden uns freuen, wenn der Andrang auch zur 4. Meisterschaft bestehen bleibt und erhoffen uns, dass der Titel wieder in der Uckermark bleibt", so Vater Roland Kauk.