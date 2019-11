Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Anfang des Endes des Schulstandortes im Diesterwegring ist eingeläutet. Die Gebäude stehen schon seit mehreren Monaten beziehungsweise Jahren leer, nun hat der Abriss begonnen, der sich bis ins übernächste Jahr erstrecken wird. Und wieder verschwinden Gebäude aus dem Stadtbild in Eisenhüttenstadt.

Seit Anfang dieser Woche macht sich ein Bagger an einem der sogenannten T-8-Gebäude zu schaffen, in der früher einmal die Volkshochschule untergebracht war, zuletzt unter anderem auch der Arbeitslosenservice sowie die Tafel. Beide Einrichtungen nutzen nun Räume im Haus II der Stadtverwaltung am Trockendock.

Der restliche Immobilienbestand auf dem Areal am Diesterwegring soll dann im kommenden Jahr zurückgebaut werden. Vorgesehen ist, damit im April zu beginnen. Bis alles abgerissen ist und nur noch eine grüne Fläche zurückbleibt, wird es knapp ein Jahr dauern. Die Planungen sehen als Bauende März 2021 vor. Lediglich die Turnhalle ist von der Maßnahme ausgenommen und wird auch weiterhin genutzt werden.