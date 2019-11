Christopher Kranich

Frankfurt (Oder) Gegen den Absteiger aus der 4. Liga HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst haben die HSC-Frauen vor allem aufgrund einer Vielzahl eigener technischer Fehler verdient mit 24:34 verloren und befinden sich spätestens jetzt im Abstiegskampf. Bereits bei den ersten beiden Angriffen leisteten sich die Gastgeberinnen die ersten technischen Fehler des Spiels, ohne dabei überhaupt auf das gegnerische Tor geworfen zu haben. Während die Ahrensdorferinnen in den Anfangsminuten dem HSC in dieser Hinsicht in nichts nachstanden und Beatrice Zacharias und die gute Nora Tübbicke dies zu zwei Gegenstößen nutzen (2:2), minimierten die Gäste danach ihre Fehlerquote.

Immer wieder kamen sie dabei über Anne-Catrin Stiller am Kreis zum Erfolg, wohingegen die Oderstädterinnen im eigenen Angriff die Bälle leichtsinnig wegwarfen. Nach gut sieben gespielten Minuten rief Trainer Michael Schuster seine Mannschaft zum einminütigen Rapport. Allerdings verstanden es die HSC-Damen auch in der Folgezeit nicht, die Fehlerquote zu verringern und der Oberliga-Absteiger konnte sich bis zur Halbzeit auf 18:9 absetzen.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Frankfurterinnen mit neuem Schwung aus der Kabine. Schuster fand bei der Ansprache offensichtlich die richtigen Worte, denn zu Beginn des zweiten Durchgangs spielte sein Team konzentrierter und druckvoller. So gelang es dem HSC bis auf 15:20 zu verkürzen, jedoch versäumte man im Anschluss eine zweiminütige Überzahlsituation für sich zu nutzen, um den Abstand weiter zu verringern.

Sonnabend nächstes Heimspiel

Während die Heimsieben nun weniger einfache Fehler produzierte, warf sie die gegnerische Torhüterin fast berühmt. Zudem spielte man über die gesamte Spieldauer viel zu körperlos, nur zwei Gelbe Karten sind ein klares Indiz dafür. Das stärkste Dorf der Liga, wie sich die Gäste aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark selbst scherzhaft nennen, wusste dies sofort in Tore umzumünzen. Neben der bereits erwähnten Anne-Catrin Stiller schaffte dies allen voran die gebürtige Eisenhüttenstädterin Julia Wunsch. Am Ende des Tages steuerten beide je elf Tore bei. Über die Stationen 16:22, 19:28 bis hin zum Endstand von 24:34 gestalteten sich die zweiten 30 Minuten zwar ausgeglichener und durchaus auf Augenhöhe, letztendlich fuhren die Ahrensdorferinnen aber einen ebenso deutlichen wie verdienten Sieg in der Oderstadt ein.

Trainer Michael Schuster analysierte das Spiel nach dem Schlusspfiff klar und richtete den Blick gleich wieder voraus: "Wir rufen aktuell nicht unser volles Leistungspotenzial ab. Mit 19 technischen Fehlern allein in der ersten Halbzeit kannst du nicht gewinnen, egal wer der Gegner ist. Natürlich gehen solche Niederlagen nicht spurlos an einem vorbei, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir uns gemeinsam aus dieser Situation befreien werden und schon nächste Woche ein besseres Spiel abliefern werden."

Am Sonnabend ist der MTV Altlandsberg II zu Gast an der Oder. Ab 16 Uhr will der HSC 2000 den Bock endlich umstoßen und die Negativserie beenden.

HSC 2000 Frankfurt: Anita Tumaszyk – Nora Tübbicke 7, Beatrice Zacharias 7 (0/1), Lisa Berger 3, Annekathrin Lodtka 3 (0/1), Elisa Winkowski 2, Nicol Leuschner 2 (2/2), Julia Kupper, Nadine Wegener, Jasmin Henschel, Kathleen RußmannSchiedsrichter: Michel Nowak, Andreas Schulze – Siebenmeter: HSC 4/2, HSG 2/1 – Zeitstrafen: HSC keine, HSG 3 – Zuschauer: 80