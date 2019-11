Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Bevor Kinder und Jugendliche an der neuen Kletterwand im Stadtpark ins Schwitzen kommen können, musste sich Michael Fender ins Zeug legen: Am Mittwoch verteilte der Mitarbeiter des Kommunalservice Fallschutzsand unter dem Sportgerät. 3,40 Meter ist die Konstruktion aus Metall und Kunststoff breit, 2,60 Meter hoch. Sie ergänzt den Activity-Park, dessen Sportgeräte in der Nähe stehen.

"Etwas mehr als 16 000 Euro hat die Wand gekostet", sagte Stadtjugendpflegerin Elfi Hirsch. Das Geld stammt aus dem Bürgerbudget. Bei der Abstimmung über den 80 000 Euro schweren Etat für das Jahr 2018 erhielt der Vorschlag 270 von 1006 abgegebenen Stimmen und landete auf Platz drei. Laut Satzung ist die Maximalsumme, die auf ein Projekt entfallen darf, 15 000 Euro.

Zudem müssen die Vorhaben eigentlich bis spätestens 30. Juni des Folgejahres umgesetzt sein. "Der Ideengeber wollte, dass die Wand aufs Gelände des Parkclubs kommt, aber dort stehen viele Bäume und in deren Wurzelbereich dürfen wir nicht graben", erklärte Elfi Hirsch. Die Suche nach dem neuen Standort habe dann eine Weile gedauert.