Woltersdorf (MOZ) Im Auftrag des Wasserverbandes Strausberg-Erkner führt die K+R Baugesellschaft in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Arbeiten an der Trinkwasserleitung in der Schleusenstraße Ecke Parkstraße in Woltersdorf durch.

Damit verbunden ist eine Trinkwassersperrung in der Schleusenstraße, Werderstraße, Gartenstraße, Hans-Knoch-Straße, Bergstraße und Kalkseestraße von 22 bis 5 Uhr morgens. In der Zeit kann es deshalb auch zu Lärmbelästigung kommen.