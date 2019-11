Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Am Freitag ist bundesweiter Vorlesetag. Dann wird auch in zahlreichen Schulen der Uckermark wieder von Eltern oder anderen Besuchern aus Büchern vorlesen und damit zum Selbstlesen angeregt. Die Angermünder Stadtbibliothek startet anlässlich des Vorlesetages ein neues Projekt, das Kinder zwischen drei und sechs Jahren und deren Eltern ansprechen soll. Es heißt "Vorlesen in der Pipilothek". "Eine Mutti hat sich dazu bereiterklärt, aus altersgerechten Büchern zu vorzulesen. Wir wollen es probieren und haben vorerst drei Veranstaltungen geplant", berichtet Bibliotheksleiterin Ingrid Hanf.

Alle Eltern mit Kindern dieser Altersgruppe sind erstmals am 21. November um 16 Uhr zu einer halben Stunde Vorlesen eingeladen. Nach dem Abholen der Kinder aus der Kita kann man einen Abstecher in die Stadtbibliothek in der Berliner Straße 57 machen. Die weiteren Termine sind zur gleichen Uhrzeit am 12. Dezember und am 16. Januar geplant.

Der Besuch in der Pipilothek soll zeigen, welche Bedeutung das Vorlesen hat. Studien belegen, dass Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, allgemein erfolgreicher in der Schule sind, und das nicht nur in Deutsch. Mit dem Blättern in Büchern statt auf dem Tablet zu wischen wird aber auch ein altes Medium gepflegt, sagt Ingrid Hanf. Die Bibliothek will zudem helfen, Orientierung auf dem Markt zu geben, da es keine Buchhandlung mehr in Angermünde gibt.