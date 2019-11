Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Ein Lächeln huscht über Elisas Gesicht, als sie den Smiley auf ihrem Übungszettel erblickt. 90 Zentimeter weit ist das fünf Jahre alte Mädchen von der Katholischen Kita St. Franziskus aus dem Stand gesprungen. "Das ist ganz gut", sagt Rahn-Schüler Lukas Lange.

Er und seine Mitschüler unterstützten den Kinderturntag im Pneumant-Sportforum am Mittwoch. Zum zwölften Mal wurde er vom Lokalen Bündnis für Familie organisiert. 297 Vorschulkinder aus 16 Fürstenwalder Kitas testeten an sieben Stationen ihre Fitness.

Faltum, Reham und Taylor von der Kita "Sputnik" merken beim Einbeinstand, dass eine Minute ganz schön lang sein kann; Lenie-Ella, Miles und Emma versuchen, wenigstens ein paar Liegestütze korrekt auszuführen. "Wir haben geübt", sagt ihre Erzieherin Daniela Heinrich von der Kita "Schmusebacke". Einmal pro Woche treffen sich die Kita-Kinder zum Sport.

Trotzdem, darin sind sich die Erzieher und auch Christin Hemmerling vom Familienbündnis einig, hätten viele Kinder Probleme, die Leistungsvorgaben zu erfüllen. "Die Auswertung, die die Eltern bekommen, soll sie dazu motivieren, die Lust ihrer Kinder an Bewegung und Sport zu fördern", sagt Hemmerling. Dazu eigne sich beispielsweise die Mitgliedschaft in einem Sportverein. Da viele Vereine Nachwuchs gut gebrauchen können, so die Koordinatorin weiter, sollen sie für die Talentsuche beim nächsten Kinderturntag eingebunden werden.