Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Ansichten des Berliner Künstlers Jürgen Malik von Bad Freienwalde und Umgebung sind noch bis zum 20. Dezember in der Tourist-Information in der Uchtenhagenstraße 3 zu sehen. Die Originale der Aquarelle, die im Kalender 2020 der Tourismus GmbH abgebildet sind, können auch erworben werden. Zur Eröffnung am Mittwoch hatte Malik sogar ein weiteres Motiv mitgebracht – vom Bahnhof der Kurstadt mit Dampflok.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, an den Wochenenden jeweils 10 bis 14 Uhr, Telefon 03344 150890.